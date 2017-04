‘No más’, proclaman venezolanos en Miami

Más de un centenar de exiliados venezolanos se concentraron este sábado en un parque del Doral para manifestarse contra la represión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y decir “No Más”.

“No más represión, no más hambre, no más venezolanos comiendo de la basura, no más bebés muriendo por la escasez de comida”, es el mensaje que Nacary Prieto, una de las participantes en la manifestación –en Doral Central Park– quiere hacer llegar a la comunidad internacional. Y a sus compatriotas, “que sepan que estamos lejos, pero no ausentes”.

Prieto, que forma parte de la Fundación Venezolanos en Kendall que recoge ayuda humanitaria para enviarla a Venezuela, decidió a emigrar a Estados Unidos y asentarse en Miami en octubre pasado, por temor a que sus hijos fueran víctimas de la represión del gobierno chavista durante las manifestaciones que sacuden el país. Durante el último mes, las protestas no han cesado en Venezuela y ya se contabilizan cerca de 30 muertos. “Hemos pérdido vidas valiosas pero lamentablemente es el precio que debemos pagar para recobrar nuestra libertad”, señaló.

Varios activistas, entre ellos Karym Salcedo, realizaron el homenaje “Venezuela llora por sus hijos”, un cartel gigante con fotos de presos políticos y pequeñas cajas que simbolizan los bebés muertos debido a la escasez de comida y medicamentos en los últimos meses. La historia le toca de cerca porque así perdió a una sobrina. “Nació de siete meses y al momento de nacer no había incubadora”, explicó.

Salcedo vive en Estados Unidos desde el año 2000, pero asegura que “desprenderse de Venezuela es imposible. Uno está aquí pero la mente está allá”. Camila Dotti, aunque dejó Venezuela a los 7 años, también sigue viendo a Venezuela como su “casa”.

Ahora con 13 años, vino junto a su familia a mostrar “a los venezolanos que están peleando que los estamos apoyando desde acá”.

Policía bolivariana agrede a mujer que grababa con su celular Una mujer que grababa a la policía en la plaza Altamira, en Caracas, fue agredida por agentes que intentaron quitarle el teléfono. El momento quedó captado en un video que está circulando en las redes sociales. Se desconoce qué le sucedió a la víctima. Fuente: Twitter

Al inicio de un acto en el que hablaron varios activistas venezolanos y representantes de otras comunidades lationoamericanas en Miami, la cantante Devorah Sacha –encargada de cantar el himno de Venezuela–, pidió a los manifestantes que viraran al revés las banderas de ese país.

“La bandera de Venezuela al revés es un llamado de auxilio a la comunidad internacional para que nos apoye en esta lucha de 18 años para pedir democracia”, dijo. Unos minutos después, la pastora Beatriz Russo realizó una plegaria para que “Dios toque el corazón de Maduro”.

En varias ocasiones, los manifestantes gritaron “Fuera, Maduro” y “Venezuela, te amamos, desde Miami te apoyamos”.

Políticos condenan represión en Venezuela En la conferencia participaron alcaldes y comisionados de varias ciudades del sur de la Florida, el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, y varios representantes de congresistas y senadores. José A. Iglesias el Nuevo Herald

Según Helen Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior (AMAVEX), concentraciones similares bajo el lema “No Más” se han realizado en otras 80 ciudades de todo el mundo.