Informe: Violaciones sexuales no se están reportando en universidades de EEUU

La mayoría de universidades de Estados Unidos reportó cero casos de violaciones sexuales en el 2015, según cifras analizadas por la American Association of University Women (AAUW), y publicadas recientemente.

Pero ese número no es necesariamente una buena noticia.

Y es que el hecho de que 89 por ciento de las universidades no hayan reportado casos de violaciones, no significa que este tipo de incidentes no hayan ocurrido en los recintos universitarios.

“Si estos números fueran precisos habría motivo de celebración, pero sabemos que no lo son”, dijo Lisa M. Maatz, vicepresidenta de relaciones gubernamentales y de defensa de AAUW. “Estos números no reflejan las encuestas sobre el ambiente en los recintos, la investigación académica, y mucho menos lo que hemos escuchado de los propios estudiantes”.

De acuerdo con los analistas, las cifras no reflejan correctamente la realidad de los casos de violencia sexual en las universidades del país, ya que la mayoría de incidentes no son reportados. Otros análisis, incluyendo uno del Departamento de Justicia de los EEUU, indican que cerca del 80 por ciento de las víctimas no reportan a la policía casos de violaciones o acoso.

Para realizar el análisis AAUW utilizó estadísticas del Departamento de Educación de EEUU, ya que bajo la Ley Clery, las instituciones educativas deben reportar anualmente los delitos en los campus universitarios. La ley también exige que las universidades incluyan en los reportes anuales, información sobre entrenamiento y esfuerzos de prevención para mejorar la seguridad pública en sus recintos.

“Es importante saber que estas obligaciones no son nuevas”, dijo Maatz sobre la ley, que fue aprobada en 1990, luego de que una estudiante de una universidad en Pensilvania fuera violada y asesinada en su dormitorio. “El problema no es nuevo y tampoco los requisitos de que las universidades los corrijan. Estos ceros generan preocupaciones serias sobre la forma en que las universidades están manejando los incidentes de asalto sexual en sus recintos”.

Según el reporte del Departamento de Justicia, realizado en el 2014, 26 por ciento de las estudiantes que no reportaron sus violaciones a las autoridades dijeron que creían que era un asunto personal. Mientras que 1 de cada 5 víctimas dijo que no reportó por temor a represalias y 12 por ciento dijo que el incidente no le pareció tan importante como para ir a la policía.

El análisis de AAUW también determinó que 10 por ciento de las universidades reportó incidentes de violencia en el noviazgo y nueve por ciento informó sobre casos de violencia doméstica.