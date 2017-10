Se van a la huelga empleados de contratista del aeropuerto de Miami

En anticipación al fin de semana del 4 de Julio — en el que se esperan cifras récords de viajeros a nivel nacional — cerca de una centena de empleados de una empresa subcontratista del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) anunciaron una huelga de 24 horas que empezó el jueves.

Los empleados de Ultra Aviation reclaman que la compañía está evadiendo pagarles el salario que les corresponde bajo las leyes condales, al descontarles parte del sueldo para cubrir los costos de un seguro de salud que no cumple con los estándares mínimos legales.

El jueves por la tarde decenas de empleados de Ultra — entre ellos maleteros y agentes de seguridad de rampas, y personas que los apoyan llevaron a cabo una manifestación en una estacionamiento del MIA.

Rafael Pérez, de 59 años, trabaja a tiempo parcial como maletero desde hace cuatro años. Dijo que hace poco intentó visitar varios especialistas para tratarse un problema en la rodilla, pero ninguno quiso aceptar su plan de seguro.

“No me sirve pero tampoco puedo rechazarlo porque es obligatorio. Imagínate eso”, dijo Pérez sobre el seguro de salud. “Esperamos que la compañía o las autoridades del condado respondan, pero hasta ahora nada”.

Los empleados, que son representados por el sindicato Local 32BJ Service Employees International Union, presentaron en abril casi 70 quejas sobre Ultra ante la División de Asuntos de Minorías del Departamento de Aviación Condal. Esa división está encargada de hacer cumplir las reglas estipuladas por la Ordenanza de Salarios Justos del condado.

Zoila Matienzo participa en una huelga de empleados de Ultra Aviation, en el Aeropuerto Internacional de Miami el jueves 29 de julio. Sebastián Ballestas sballestas@miamiherald.com

La ordenanza exige a las compañías que hacen negocios con el condado pagar a los empleados $12.63 la hora más beneficios, o $15.52 la hora sin beneficios.

Miguel De Grandy, abogado de Ultra, dijo al Miami Herald el jueves que el plan de salud que la compañía provee, cumple con todos los requisitos de la ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) y con la ordenanza condal.

De Grandy dijo que las reglas condales no especifican qué es un plan de salud “que califique”. En lugar de aclarar los estándares que debe tener el seguro, la ordenanza hace referencia a un estatuto de la ley de la Florida que ya no existe, dijo De Grandy.

“No entiendo cómo pueden decir que estamos incumpliendo la ley en cuanto al plan de salud para empleados a tiempo parcial, cuando la ordenanza no incluye los estándares que debe reunir dicho plan”, declaró De Grandy.

No esperan demoras

Por su parte, Greg Chin, director de comunicación del aeropuerto, dijo en un comunicado que el “Condado Miami-Dade está aún determinando si los beneficios para empleados a tiempo parcial de Ultra Aviation cumplen con los requerimientos de la ordenanza de salarios justos”. Si se determina que los beneficios no están en cumplimiento “tomaremos entonces la acción que sea necesaria”, dijo.

Cuando estás entrevistando a un trabajador en huelga en Miami, y él se para a bailar y te deja hablando sola (no lo culpo) #onlyinMiami pic.twitter.com/cIXlegtHQJ — Brenda Medina (@BrendaMedinar) June 29, 2017

De acuerdo con Chin, no esperan ninguna interrupción a las operaciones en el aeropuerto debido a la huelga. “Otras compañías [de servicios similares] podrán dar servicio a las aerolíneas afectadas, en caso de que sea necesario”, dijo Chin.

Ultra Aviation es subcontratista de Avianca Airways, Air France, LATAM, entre otras aerolíneas.

Unas 350 personas trabajan para la compañía a tiempo parcial y cuentan con el seguro de salud TransAmerica, que es un “plan de indemnización”. La póliza cubre una cantidad fija por diferentes tratamientos médicos. De hecho, los documentos del plan de salud entregados a los empleados por Ultra, indican “Este certificado no es un seguro de salud comprensivo”, sino un plan de indemnización, de acuerdo con una copia de la póliza revisada por el Nuevo Herald en abril.

Esta no es la primera controversia entre Ultra y sus empleados. El año pasado un grupo de trabajadores del área de carga de equipaje, se presentó ante funcionarios de Miami-Dade para quejarse de condiciones laborales peligrosas, de que no tenían acceso a agua potable y de que no les pagaban tiempo extra. Las condiciones eventualmente mejoraron. Sin embargo, algunos de los trabajadores que se quejaron de las condiciones, alegaron en enero que por eso se quedaron desempleados.