Nuevo intento de la defensa de Martinelli para frenar su extradición

La defensa del ex presidente panameño Ricardo Martinelli aseguró que Panamá basó el pedido de extradición en su contra en “declaraciones y testimonios falsos, al parecer originados por Harry Díaz”, magistrado de la Corte Suprema de Panamá que acusó al ex mandatario de interceptar ilegalmente las comunicaciones de sus opositores.

En un documento presentado a la Corte del Distrito Sur de la Florida, los abogados Marcos Daniel Jiménez y John R. Byrne señalaron que, contrario a lo que dice la solicitud de extradición, los equipos de espionaje que se habrían usado desde el Consejo de Seguridad “no son para espiar celulares”.

Los juristas sustentaron que los equipos que según el magistrado panameño habría adquirido el ex mandatario no fueron comprados a la compañía NSO Group Technologies Ltd., como sustenta el texto de pedido de extradición, sino a la empresa israelí MLM Protection.

“Estas declaraciones son demostrablemente falsas y (el magistrado) Díaz equivocadamente omite hechos que exponen acusaciones falsas sobre malversación de fondos. Los documentos presentados por Panamá muestran que el equipo Pegasus fue comprado a una compañía completamente diferente (el Grupo NSO) y no hay pruebas de que se utilizaron fondos públicos para comprar el equipo”, aseguraron los letrados en el documento presentado a la Corte el pasado martes.

Los juristas añadieron que el quipo de MLM, “de hecho, no intercepta las comunicaciones del teléfono celular”, sino de “computadores específicos” y que el nombre del ex presidente panameño no fue incluido en la auditoría de la Contraloría General de Panamá en la que se responsabilizó a nueve oficiales gubernamentales en el escándalo de las interceptaciones ilegales y en la posterior desaparición del equipo MLM.

“Según MLM, el sistema PSS no pudo ser utilizado para infiltrar o interceptar dispositivos inalámbricos de ninguna manera como lo aseguró el magistrado Díaz”, añadió la defensa, al tiempo que reconoce que bajo el gobierno de Martinelli se compraron dos equipos de espionaje: un sistema PSS de vigilancia de computadoras adquirido por $13,400.000 a la empresa MLM en el 2010, y el sistema Pegasus por $8,000 a la compañía NSO en el 2012.

“Panamá ha presentado a esta Corte una petición de extradición que contiene declaraciones obviamente falsas. El presidente Martinelli sostiene respetuosamente que una fianza es apropiada y le permitiría prepararse para la larga batalla contra su extradición”, concluyeron.

Martinelli está detenido desde el pasado 12 de junio en Miami, ante una solicitud oficial de extradición de su país para que responda por cargos relacionados a espionaje y corrupción.

La Fiscalía Federal de Miami le pidió al magistrado federal Edwin Torres, quien está a cargo del caso, que no le otorgara la libertad bajo fianza ante las altas probabilidades que había de que el ex mandatario se fugara del país, ya que es dueño de un avión privado, dos helicópteros y un yate. Sin embargo, la defensa respondió que el ex mandatario no tiene intención de huir de los EEUU y propuso entregar la custodia de su avión privado.

La Corte aún no ha fijado fecha de la audiencia en la que el magistrado Torres decidirá si acepta o niega la extradición de Martinelli a su país.