Defensa de ex ministro Arias compara su caso con el de un guerrillero

Citando como referencia el caso de un guerrillero que fue dejado en libertad por la justicia colombiana a pesar del pedido de extradición a los Estados Unidos, la defensa del ex ministro Andrés Felipe Arias Leiva insistió en que el tratado de extradición entre ambos países no está vigente.

En un documento enviado el jueves a la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, los abogados Ricardo J. Bascuas y David Óscar Markus pusieron como referencia el caso del guerrillero Julio Enrique Lemos, alias ‘Náder’, a quien Estados Unidos solicitó extraditar por el secuestro de un ciudadano estadounidense, pero que fue dejado en libertad en mayo pasado por la Corte Suprema de Justicia colombiana, tras beneficiarse de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

La decisión del tribunal fue rechazada en su momento por el embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, quien a través de una misiva se declaró “preocupado” porque se trata de un “delito inhumano y despiadado contra un ciudadano americano” y advirtió que su gobierno seguirá persiguiendo a Lemos.

“El mismo tribunal que solicitó la extradición de Arias le dice al embajador de los EEUU que su negativa a conceder la extradición no es un asunto suyo sino un ‘asunto interno’. Si hubiera un tratado de extradición vigente entre ambos países, el tribunal no podría hacer esa afirmación”, aseguró la defensa del ex funcionario colombiano.

Los letrados insistieron en que esta respuesta de la corte y “el hecho de que ninguna de las dos partes mencionara un acuerdo de extradición conjunto constituyen nuevas pruebas que corroboran que el tratado no está en vigencia y que, por lo tanto, “este tribunal no tiene jurisdicción” para decidir si extradita o no a Arias Leiva a Colombia.

El ex ministro de Agricultura fue detenido en Weston, en el condado de Broward, el 24 de agosto del año pasado, en respuesta al pedido de extradición colombiano, y tres meses después salió de la cárcel bajo una fianza de $1 millón con arresto domiciliario parcial.

Arias Leiva llegó a Miami en busca de asilo político el 13 de junio del 2014, un mes antes de conocerse su condena a 17 años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos en el escándalo conocido como Agro Ingreso Seguro (AIS).

La corte aún no ha fijado la fecha en la que decidirá si aprueba o no la extradición de uno de los ex funcionarios más cercanos al ex presidente Álvaro Uribe Vélez.