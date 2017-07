Venezolanos en el sur de la Florida: Oposición tiene que hacer valer la consulta popular

“Primero: no quieren la ANC (propuesta por Maduro); segundo, que no lo quieren a él en el poder y tercero, que ellos están impulsando un gobierno de unidad nacional. El mensaje a la Fuerza Armada Nacional es muy contundente. Va hacia dos sectores, el de narcotraficantes y mercenarios que tiene a Maduro en el poder – que deben estar pensando en qué van a hacer porque el pueblo no quiere a Maduro allí – y los sectores que están en contra de Maduro, pero que no tienen todavía la suficiente organización. Ayer creo que recibieron la suficiente energía para actuar en defensa de la Constitución”, dijo Colina.

