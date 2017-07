Fiestas con drogas, adictos y prostitutas: desenmascaran la vida secreta de un ex médico de Miami

De acuerdo con la investigación del Times, Puliafito no tiene expediente delictivo conocido, y en los archivos de documentos públicos no aparecen reprimendas ni medidas disciplinarias tomadas en relación con las licencias médicas que él tiene en California y otros tres estados. Una requisa de los documentos judiciales hecha en esos estados no encontró ningún tipo de reclamación por negligencia en contra suya.

