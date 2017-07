Prohíben ‘terapia de conversión’ para jóvenes homosexuales en Miami-Dade

“Qué desfachatez la de esa gente que cree que puedes cambiar a alguien simplemente porque no estás de acuerdo con sus decisiones o con lo que pasa en la vida de ellos. Cuando eso no es una decisión. Es un modo de vida”, dijo la comisionada Barbara Jordan antes de dar uno de los tres votos de “sí” que recibió la propuesta. “Yo no escogí nacer. Yo nací”.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.