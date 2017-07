Pescador del video arrastrando un tiburón tiene historial de publicar fotos perturbadoras con fauna

Al menos uno de los hombres que aparecen en un brutal video que muestra a un tiburón siendo arrastrado por la cola detrás de un barco a toda velocidad tiene un historial de publicar imágenes perturbadoras de sí mismo manipulando fauna silvestre.

Funcionarios de la fauna de la Florida que investigan el video dijeron el miércoles que confirmaron la identidad de los hombres, aunque todavía no están publicando sus nombres.

Pero los usuarios de internet, quienes guiaron a los investigadores hasta los protagonistas del video, señalaron a uno como un pescador del condado Manatee que en el pasado ha generado protestas por publicar posando con aves y peces.

En una foto aparece colgando una raya de una cuerda. En otra, él y sus amigos sostienen un pelícano blanco con sus alas extendidas. En otro post muestra dos tarpones muertos.

Los investigadores de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida examinaron los posts en enero, pero finalmente no presentaron cargos antes de cerrar su caso, dijo el portavoz Rob Klepper.

Tampoco está claro si el último video infringe las leyes, dijo. Los investigadores todavía están tratando de identificar la especie del tiburón y el lugar del video.

"Estamos tratando de dejar que nuestros investigadores hagan su trabajo y no nos gusta adelantarnos a ellos", dijo. "Y realmente apreciamos la ayuda del público. Tuvimos una gran cantidad de pistas en nuestra línea directa y fue muy útil ".

El video provocó indignación en la comunidad pesquera del sur de la Florida el martes después de que sus creadores se lo enviaron al capitán Mark Quartiano, el famoso cazador de tiburones conocido como Mark the Shark. Quartiano volvió a publicar el video en Instagram, criticando su contenido, y notificó a los funcionarios estatales de vida silvestre.

"No sé lo que esperaban que hiciera. ¿Reírme y decirles buen trabajo? Oh no, es no soy yo -dijo Quartiano-. "He matado a decenas de miles de tiburones, pero no los torturé, no de manera inhumana y no los desprecié así".

En el video, los tres hombres se ríen mientras el tiburón, atado por su cola, es arrastrado detrás del barco a toda velocidad, girando y cayendo en la estela del barco.

Quartiano dijo que el tiburón, de unos seis o siete pies de largo, parecía ser de la especie punta negra. Los hombres también le enviaron una foto del cuerpo mutilado del tiburón tomada después.

Un grupo de hombres que se filmaron arrastrando a un tiburón detrás de un barco a toda velocidad le enviaron al capitán Mark "Mark the Shark" Quartiano una foto del tiburón después de arrastrarlo. Cortesía de Mark Quartiano

Después de que Quartiano notificara a los investigadores, le pidieron que dejara el post en internet con la esperanza de generar pistas. Los seguidores de Quartiano rápidamente identificaron a uno de los participantes, quienes dijeron que es bien conocido entre los pescadores de la costa oeste de Florida por publicar imágenes de sí mismo con peces muertos.

"Tal vez si eres capaz de ganarle a un tiburón grande hay una sensación de logro", dijo Neil Hammerschlag, un experto en tiburones de la Escuela de Ciencias Marina y Atmosférica Rosenstiel de la Universidad de Miami. "Pero hay otras maneras de expresar esa sensación y ciertamente la crueldad animal no es la mejor”.

Tirar del tiburón por la cola a gran velocidad debe haber sido particularmente lastimoso, dijo, considerando que "están construidos para moverse al revés".

Además del trauma de ser golpeado contra el agua, si estaba vivo, el tiburón se asfixiaba probablemente por la falta de agua en sus branquias, dijo.

Si el tiburón estaba vivo cuando fue arrastrado, el hecho podría violar las leyes estatales que prohíben la crueldad con los animales. El delito se considera un delito de primer grado que lleva una sentencia máxima de un año de prisión y / o una multa de $5,000.

Klepper dijo que cualquier persona con información adicional se le pide que contacte a la línea directa del estado en 888-404-FWCC (3922) o en internet a Tip@MyFWC.com.