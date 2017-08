María Elena Salinas dejará Univisión luego de 36 años

Luego de más de tres décadas en Univisión, la presentadora María Elena Salinas dejará el canal a finales de año para darle paso a “sus sueños: ser una periodista independiente y productora”.

Salinas, una de las presentadoras más reconocidas en Estados Unidos, hizo el anunció en el noticiero del jueves.

Con este mensaje @MariaESalinas anuncia que dejará @Univision después de 36 años presentando el noticiero. pic.twitter.com/QbwvQgP7DQ — Univision Noticias (@UniNoticias) August 3, 2017

“Para ser directa: no me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí”, dijo Salinas, reconocida por su trabajo periodístico a favor de la comunidad hispana.

“Me llevo el honor de haber tenido la oportunidad de llegar a sus hogares día a día tratando de ayudarles a entender un poco mejor este complejo mundo en el que vivimos. Hemos compartido tantas experiencias todos estos años, ustedes desde sus hogares y yo desde este lado de la pantalla”, añadió.

Esta comunicadora nacida en Los Ángeles e hija de inmigrantes mexicanos se inició en el periodismo en la década de los 80. En 1981 se incorporó a KMEX, una estación de televisión en Los Ángeles bajo la dirección de la compañía que pasaría a ser Univision. Seis años más tarde fue nombrada presentadora del noticiero.

En su carrera periodística entrevistó a reconocidos personajes como el ex presidente Jimmy Carter, caudillos rebeldes, celebridades y otros protagonistas de las noticias, y ha sido galardonada con siete premios Emmy, el Broadcast Legend Award de Radio and Television News Association of Southern California y el Premio Humanitario Mickey Leland. Además, fue la primera latina que recibió el premio a la trayectoria profesional de The National Academy of Television Arts and Sciences.

Uno de sus trabajos más importantes fue el reportaje “Entre el abandono y el rechazo”, sobre la llegada de miles de menores sin acompañantes a Estados Unidos y que la llevó a ganarse premios como el Peabody, Walter Cronkite, Emmy y Gracie.

Salinas fue incluida este año en el Salón de la Fama de National Association of Broadcasters y pasará a ser parte del Salón de la Fama de Broadcasting & Cable en octubre próximo.

“María Elena ha sido un paradigma de excelencia periodística y solidaridad con la comunidad hispana. Nunca ha existido ni existirá una periodista como ella en nuestra cadena. Su ejemplo inspirador seguirá guiando a los periodistas de Univisión Noticias”, afirmó Daniel Coronell, presidente de Noticias de Univision, en un comunicado de la compañía.

Por su parte, Randy Falco, presidente y director ejecutivo de Univision Communications Inc., la calificó como una “narradora intrépida que ha buscado la verdad incesantemente y a pesar de los peligros. Aplaudimos su innovador trabajo, su pasión y su entrega al periodismo”.

Salinas estará Univisión hasta diciembre. La cadena anunció que en los próximos meses dará a conocer “los planes para el presentador que se sumará a Jorge Ramos en el noticiero principal, que generalmente alcanza los dos millones de televidentes, y los planes para el co-presentador que se unirá a Teresa Rodríguez en Aquí y Ahora”.