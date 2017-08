Arrestan a dos personas en violenta pelea en mansión de Miami Beach

Dos personas fueron arrestadas después que, según la policía, una pelea afuera de una mansión de Miami Beach terminó con una persona acuchillada.

Los patrulleros respondieron a una llamada hecha a las 3 p.m. desde el 5150 Pine Tree Drive. De acuerdo con el reporte policial, Tiaijia Hilliard, de 25 años, y Brandon Jackson, también de 25 años, fueron detenidos y cada uno acusado de un cargo de agresión con un arma mortal.

La policía informó que Jackson y Hilliard son de Louisiana y ambos vivían en casa de un amigo desde hacía meses. Jackson tuvo una pelea con otro residente de la casa el domingo por la tarde que fue escalando de tono hasta llegar a la violencia.

Los dos hombres comenzaron a pelear físicamente y entonces fue que Hilliard se apoderó de dos cuchillos y apuñaló a la víctima tres veces en la espalda. La víctima fue llevada de urgencia al Centro de Traumatismos Ryder, del Hospital Jackson Memorial con heridas que no representan riesgo para su vida. Hilliard también hirió al dueño de la casa en la mano izquierda cuando intervino en la reyerta, pero no se aclaró si fue o no hospitalizado.

Jackson, según el reporte, le quitó los cuchillos a Hilliard pero siguió peleando con la víctima. Tras llegar a la casa, la policía arrestó a ambos sospechosos, y Hilliard admitió su participación en el incidente.