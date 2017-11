Florida ocupa el segundo lugar en grupos de odio en el país

La Florida ocupa el segundo lugar del país con 63 grupos de odio activos, cuatro de ellos en el Condado Miami-Dade, según un nuevo informe emitido por el Southern Poverty Law Center, que monitorea los grupos de odio y extremistas en Estados Unidos.

La información sale a la luz después que Heather Heyer, de 32 años, murió en Charlottesville, Virginia, durante una manifestación organizada el sábado por grupos supremacistas blancos, que se lanzaron a las calles con banderas nazis y confederadas, coreando Heil Hitler, y en algunos casos, armados con fusiles semiautomáticos.

El sábado, James Alex Fields Jr., de 20 años y de Ohio, embistió con su Dodge Challenger a una multitud de activistas que protestaban contra simpatizantes nazis en el rally de Charlottesville, que se saldó con la muerte de Heyer y lesiones a por lo menos 35 personas, informó la policía. Fields tiene lazos con grupos neonazis.

El rally era para protestar los planes de la ciudad de remover una estatua de Robert E. Lee, el principal general de los confederados. Los activistas protestaban las acciones de los nacionalistas blancos.

El informe del Southern Poverty Law Center incluye un mapa detallado de los 917 grupos de odio que operan en todo Estados Unidos. California ocupa el primer lugar con 79 grupos y la Florida le sigue con 63.

En Miami hay cuatro grupos de odio activos: la League of the South, un grupo de neoconfederados, y tres grupos separatistas negros: la Nation of Islam, el New Black Panther Party y la Israelite School of Universal Practical Knowledge.

En Fort Lauderdale se identifica la presencia de dos grupos de odio: la Nation of Islam y D. James Kennedy Ministries, anteriormente llamado Truth in Action, un grupo opuesto a la comunidad LGBT.

En el 2016 había 130 grupos afiliados con el Ku Klux Klan y 193 grupos separatistas negros que operaban a nivel nacional, según el informe.

Los grupos llegaron a su número máximo de 1,018 en el 2011, según el informe. Para el 2014, esa cifra había bajado a 784. Desde entonces, la cantidad de grupos ha aumentado con regularidad, y el año pasado sumaron 917.

Los miembros de la League of the South fueron uno de muchos grupos que participaron en el rally de Charlottesville. James M. O’Brien, de 44 años, fue arrestado por la Policía Estatal de Virginia en la manifestación por portar un arma oculta, según la Associated Press.

Richard Spencer, uno de los líderes del movimiento nacionalista blanco, tiene planeado hablar el 12 de septiembre en la Universidad de la Florida, según un artículo publicado en el diario Sun Sentinel que cita un anuncio del presidente de esa casa de estudios, Ken Fuchs.

Spencer, quien organizó una manifestación en Washington después de la elección del presidente Donald Trump, en la que miembros del grupo alzaron los brazos en un saludo nazi y corearon “hail Trump”, fue uno de los principales oradores en la actividad de Charlottesville.

El domingo se celebraron varias vigilias en varias ciudades para recordar a las víctimas de los violentos enfrentamientos del sábado en Virginia. Una vigilia en Hollywood llamó la atención a la batalla por cambiar tres nombres de calles en honor a generales confederados: Robert E. Lee, Nathan Bedford Forrest y John Bell Hood. Los activistas exhortaron a los miembros de la Comisión de Hollywood a aprobar los cambios en la próxima reunión del 30 de agosto, después de 13 años de lucha por el cambio.

Hubo una segunda vigilia en el Bayfront Park, donde más de 300 personas se reunieron con velas, guardaron un minuto de silencio en honor a Heyer y cantaron We Shall Overcome (Venceremos)