Ex director acusado de usar fondos del Distrito Escolar de Miami-Dade para pagarle a niñera

El ex director del Centro de Educación de Adultos Miami Jackson fue arrestado el miércoles después que, según dijeron las autoridades, utilizó $42,000 en fondos del Distrito Escolar para pagarle a su empleada doméstica.

Joey Bautista, de 48 años, fue acusado de tres delitos graves: actividad criminal organizada, mala conducta oficial y robo en gran cuantía.

De acuerdo con los investigadores del caso, Bautista le consiguió a una mujer, identificada como Adeline Joseph, un trabajo en el Centro de Educación de Adultos Miami Jackson en enero de 2013 como “líder de actividades comunitarias y escolares”. Joseph, le dijo a los detectives que trabajó en el puesto durante varios meses y que luego, en marzo del 2013, Bautista la trasladó para la sede principal del centro, en la secundaria Miami Jackson Senior.

Sin embargo, en vez de planear actividades, lo que Joseph hacía era trabajar como doméstica para Bautista, limpiándole la casa, cocinándole y cuidándole sus dos hijos preadolescentes.

Entre marzo de 2013 y septiembre de 2015, Bautista firmó nóminas quincenales con las horas laboradas por Joseph. Como resultado, $41,798.22 en fondos del del Distrito Escolar se depositaron directamente en la cuenta de Joseph.

Durante ese tiempo, Bautista solo le hizo un pago de su cuenta de banco a Joseph: un cheque por $200 en el 2015 con la palabra Housekeeping escrita en la parte del memorando, según los investigadores.

Durante la investigación, Bautista le declaró a la policía que le había pagado a Joseph con dinero en efectivo y con cheques, pero no pudo presentar ninguna copia de los cheques, según el documento del arresto. El miércoles, Bautista no pudo ser localizado y se ignoraba si tenía o no un abogado que lo representara.

En una declaración que dio a conocer, Alberto Carvalho, superintendente de las Escuelas Públicas de Miami -Dade dijo que el distrito situó a Bautista en una asignación especial mientras dure la pesquisa y comience el proceso de despedirlo tras su arresto.

Bautista comenzó a trabajar en el Distrito Escolar en 1998 y llevaba como director del Centro de Educación de Adultos Miami Jackson desde julio del 2011.