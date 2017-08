Se acabó el tiempo para encausar penalmente al ex representante federal David Rivera

Los fiscales federales tuvieron unos seis años para encausar penalmente al ex representante federal David Rivera en una trama de financiación ilegal de campaña que llevó a la cárcel a otras dos personas.

Pero no lo acusaron. Y ahora ya no podrán hacerlo.

El martes se cumplieron cinco años de la última acción en la confabulación que involucró por lo menos $69,000 en dinero secreto que se sospechaba que Rivera, representante republicano, había canalizado a la campaña de Justin Lamar Sternad, un candidato apócrifo en la primaria demócrata del 2012. Este miércoles vence el estatuto de prescripción para encausar a Rivera por los mismos cargos que las otras personas.

En ese caso, Rivera habrá escapado a un encausamiento penal, aunque todavía la justicia federal lo tiene en la mira en los tribunales civiles.

Rivera se ha postulado a las elecciones del 2018 a la Cámara de Representantes de la Florida, donde comenzó su carrera política en el 2002.

“No puedo imaginar cómo una persona que ha sido identificada como confabulado sigue en la calle, mientras yo tuve que cumplir una sentencia, al igual que el Sr. Sternad”, dijo Ana Alliegro, la asesora republicana que Rivera usó como intermediaria para enviarle el dinero a Sternad, dijo al Miami Herald el martes en una entrevista. “Lo que me molesta es que en este estado los políticos no van a la cárcel. No entiendo. No los castigan”.

Sternad y Alliegro se declararon culpables, en el 2013 y el 2014, respectivamente. Alliegro fue sentenciada a seis meses de prisión y seis meses de arresto domiciliario, y Sternad a 30 días de prisión y tres meses de arresto domiciliario.

Rivera ha negado desde el primer momento haber hecho algo indebido, incluso después de que el juez federal de distrito, Robert Scola, obligara al fiscal federal adjunto Thomas Mulvihill, el fiscal del caso, a identificar a Rivera dos veces en la sala del tribunal como el objetivo de la investigación.

Rivera evitó ser encausado en una pesquisa federal del 2011, también liderada por el fiscal Mulvihill, sobre supuestas acciones tributarias indebidas relacionadas con sus fondos de campaña y un contrato secreto de asesoría a una compañía local de juegos de azar, cuando él era legislador estatal. La Fiscalía Estatal de Miami-Dade también declinó encausar a Rivera en ese caso, a pesar de haber concluido que Rivera prácticamente vivía de los fondos en su cuenta de campaña, citando un viejo estatuto de prescripción y leyes ambiguas.

La fiscalía federal declinó comentar el martes sobre el caso, al igual que Mulvihill.

“Esto fue algo falso desde el comienzo”, declaró Rivera al Herald, echando pestes del fiscal que no lo encausó. “Y el deseo de notoriedad de Mulvihill, además de patético deseo de compensar de alguna manera sus muchos fracasos profesionales, impulsaron toda esta farsa”.

Detrás de la reticencia de Mulvihill a encausar a Rivera está la incertidumbre sobre si Alliegro, el enlace crucial entre Rivera y Sternad, hubiera sido una testigo fiable en un juicio donde su testimonio podría haber sido decisivo.

Alliegro, quien fue novia de Rivera, testificó contra él en el 2014 y le dijo a un jurado federal de instrucción casi dos docenas de veces que Rivera fue quien planeó la financiación ilícita de la campaña de Sternad, que tenía por fin arrebatar votos del candidato demócrata Joe García, quien ganó la primaria y a final de cuentas derrotó a Rivera en las elecciones de noviembre del 2012.

“Obviamente está protegido”, dijo Alliegro el martes refiriéndose a Rivera. “Él tiene amigos en cargos importantes”.

Alliegro mencionó un memorando del 2015 en el que Rivera alegó que Mulvihill, el fiscal, le había dicho cuando era legislador en el 2011 que se sentía “resentido y decepcionado” de que no lo hubieran nombrado fiscal federal del Distrito Sur de la Florida varios años antes. Rivera alegó en el memorando que amigos de Mulvihill querían que el legislador hiciera gestiones a su favor con el senador federal Marco Rubio si Mitt Romney ganaba las elecciones presidenciales en el 2012 y pudiera nombrar un nuevo fiscal federal.

Ni Rivera ni Mulvihill han comentado nunca sobre las alegaciones.

“El gobierno tenía sus razones para no acusarlo y no sé cuáles son esas razones”, dijo Rick Yabor, el abogado defensor de Sternad, refiriéndose a Rivera. “Pero yo fui fiscal y sé que algunas veces uno no presenta una acusación porque no cree que cierta prueba es lo suficientemente fuerte, o en este caso en particular, porque había un testigo poco fiable. En lo que se refiere a mi cliente, sigue adelante con su vida”.

Por ley, los fiscales no son sencillamente defensores de la justicia, sino también “ministros de la justicia”, encargados de presentar solamente casos que crean que pueden ganar, dijo Bob Jarvis, profesor de Derecho y Ética de la Universidad Nova Southeastern.

“Desde el punto de vista jurídico, el gobierno tuvo su oportunidad y no la aprovechó, y obviamente Rivera puede decir ahora: ‘La razón por la que el gobierno no me acusó es que no había pruebas suficientes, y el fiscal no creía que podía conseguir un veredicto de culpabilidad’ ”, dijo Jarvis. “Desde el punto de vista político, esto es algo que todos sus oponentes van a usar y van a decir: ‘Donde hay humo hay fuego, y solamente porque el fiscal, por la razón que sea, no lo acusó, no significa que la persona cumple los requisitos para un cargo público’ ”.

Rivera todavía enfrenta un caso presentado el mes pasado por la Comisión Federal de Elecciones (FEC), que ha solicitado $486,000 en penalidades y por lo menos $69,000 en efectivo no declarado enviado a la campaña de Sternad. La presentación del caso el 14 julio en el tribunal federal de Miami fue la señal más fuerte de que Mulvihill había abandonado formalmente la idea de acusar a Rivera penalmente, lo que allanó el camino para que la FEC presentara su caso civil.

Rivera tenía 21 días para responder a un citatorio judicial del 19 de julio. Todavía no lo ha hecho y ningún abogado se ha inscrito a su nombre.

Todavía está pendiente una multa de $57,821.96 de la Comisión de Ética de la Florida contra Rivera por ingresos declarados indebidamente y por cobrar dos veces gastos de viaje cuando era legislador estatal. Richard Corcoran, presidente de la Cámara de Representantes de la Florida House, quien tiene la autoridad para multar a los legisladores, no ha dado pasos para imponer tal multa.

Rivera perdió el año pasado por poco margen su candidatura a la Cámara estatal.