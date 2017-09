Alcalde de Miami-Dade a indocumentados: No tengan miedo de ir a los albergues por el huracán Irma

Las autoridades de Miami-Dade tienen un mensaje para los inmigrantes indocumentados residentes en el condado: no tengan miedo de ir a los albergues ante la amenaza del huracán Irma.

En una conferencia de prensa el miércoles por la noche, el alcalde condal Carlos Giménez enfatizó en ese mensaje luego de “escuchar rumores” de que hay temor en la comunidad inmigrante del sur de Florida.

“Dice que tienen miedo de que si se presentan a los albergues agentes de ICE (policía de inmigración) van a estar ahí”, dijo Giménez. “Eso no es verdad. No le vamos a pedir identificación a nadie. Todo el que necesite refugio en Miami-Dade es bienvenido”.

El senador Marco Rubio, quien participó en la rueda de prensa, se unió al llamado de Giménez de no temer. Rubio hizo referencia a una situación similar en Houston, cuando tras el devastador huracán Harvey se reportó que personas indocumentadas temían ir al refugio por miedo a “los hombres de inmigración”.

“La prioridad ahora es promover la seguridad de todos”, declaró el senador de Florida. Rubio dijo que les pidió a las autoridades de Inmigración, de Aduanas y de Seguridad Interna emitir un comunicado dejando saber a la población que no corren ningún riesgo.

“El DHS no llevará a cabo operaciones de aplicar la ley de inmigración en las zonas afectadas a personas que no sean delincuentes”, dice el comunicado, en el que las autoridades además informan que estarán en las áreas que sean impactadas por el desastre natural para asistir a otras agencias en misiones de rescate y seguridad pública. “Cuando se trata de rescatar a la gente tras el huracán Irma, el estatus migratorio no es ni será un factor”.

No le vamos a pedir identificación a nadie Alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez

Se espera que el poderoso huracán Irma impacte durante el fin de semana al sur de Florida, que es el hogar de unos 450,000 de indocumentados, según un estudio del Pew Research Center publicado en el 2014. Casi 55,000 de ellos viven en la ciudad de Miami. El área que comprende los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach es la quinta con la mayor población de personas indocumentadas en Estados Unidos, después de Nueva York, Los Ángeles, Houston y Dallas.

El temor entre la comunidad es preocupante, según indican las advertencias emitidas por organizaciones que abogan por los inmigrantes.

Autoridades de Florida y Miami-Dade informan sobre el huracán Irma El gobernador de Florida Rick Scott y el alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez, dan información sobre el huracán Irma en una rueda de prensa por el huracán Irma el 6 de septiembre del 2017.

“Aquellas personas sin documentos que tienen miedo de llegar a un albergue, les pedimos que lo hagan sin ningún miedo”, dijo en un comunicado Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán. “Esta es una emergencia. Es importante salvar la vida”.

La organización anunció además que activarán líneas telefónicas de ayuda durante el potencial paso del huracán Irma. Los números son 305-643-5840 y 305-643-0577. Portillo dijo que la organización se mantendrá en contacto con medios de comunicación de Centro America, especialmente de Honduras y con las autoridades de Miami-Dade, para ofrecer información a las personas que llamen.

El alcalde Giménez ha sido visto por activistas y líderes a favor de los inmigrantes como una especie de enemigo de los indocumentados desde principio de años. En enero Giménez fue el primer único alcalde a nivel nacional en acatar una orden del presidente Donald Trump, de retener a los presos en las cárceles locales, en espera de agentes federales de inmigración. La medida recibió fuertes criticas a nivel nacional y causó una ola de protestas en Miami-Dade.