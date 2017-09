El huracán Irma apunta cada vez más hacia Miami, pero eso aún podría cambiar

El huracán Irma pudiera golpear directamente a Miami, sugieren nuevos modelos, pero aún hay algún tiempo para que no sea así.

Los modelos de computadoras que inicialmente se inclinaban hacia el este, se desplazaron al oeste el jueves por la noche, poniendo a Miami en el mismo centro del huracán categoría 5. Pero eso podría cambiar a medida que los modelos oscilan, y los vientos destructivos podrían extenderse por todo el estado mientras Irma recorre la tierra firme. Los vientos con fuerza de huracán se extienden por un área que tiene 140 millas de diámetro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan casi 400 millas.

Durante el día, todo el sur de la Florida fue colocado en la zona que estaría afectada por el huracán y bajo la marea de tormenta, desde Jupiter Inlet al sur a la costa de playa Bonita, al oeste, y desde los Cayos hasta el lago Okeechobee. Esa advertencia podría ampliarse en la medida que transcurren las horas. Se espera que los vientos con fuerza de tormenta tropical comenzarán a afectar los cayos y el sur de la Florida desde el sábado por la tarde, segun afirmaron los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes a las 5 p.m. del jueves.

En el peor de los casos, las penetraciones del mar en la Florida podría alcanzar niveles amenazantes de entre 5 y 10 pies sobre el nivel del mar, dijeron meteorólogos.

La ola de tormenta también puede ser extensa, causada por las dimensiones de Irma, dijo el especialista en huracanes Mike Brennan. A lo largo de la costa del Golfo, frente a la la plataforma submarina poco profunda, las aguas podrían penetrar hacia el interior. En Cayo Hueso, los meteorólogos advirtieron que los escombros pueden dejar las carreteras y puentes intransitables.

La alerta de marea de tormenta incluye amplios sectores del condado Miami-Dade, donde el alcalde Carlos Giménez extendió el jueves la orden de evacuación , incluyendo el downtown de Miami, partes de Coral Gables, Kendall, North Miami, Florida City y Homestead.

En Cayo Hueso las aguas del océano pudieran elevarse hasta ocho pies, alertan los meteorólogos, acompañadas por un oleaje implacable. Se espera que los vientos que ganan fuerza para el sábado causen “daños estructurales a edificios sólidos, algunos con pérdida total del techo y de paredes”.

Los meteorólogos advirtieron que Irma se aproximaba a Turcos y Caicos el jueves en la tarde y se esperaba que llegase a las Bahamas en las próximas horas. Partes de la costa norte de Cuba también estarán barridas por vientos copn fuerza de huracán antes de que Irma llegue a la Florida.

Una zona de altas presiones está guiando la tormenta, pero esta pudiera debilitarse cuando colisione con una hondonada de bajas presiones que se mueve sobre el territorio de Estados Unidos, permitiendo que Irma tuerza al norte. Dónde y cuándo sucederá eso exactamente es incierto, lo que deja poco claro cuál será el punto de impacto del feroz núcleo de la tormenta, de unas 25 a 30 millas de diámetro.

Los vientos sostenidos se mantienen a 175 millas por hora. La tormenta perdió algo de organización en la noche, dijeron los meteorólogos, pero solo ligeramente. Se esperan fluctuaciones en la intensidad pero con casi toda certeza seguirá siendo un peligroso huracán de categoría 4 o 5 en los próximos días, afirmaron.

El sur de la Florida continuaba con un frenesí de preparativos el jueves, con las autopistas crecientemente congestionadas, grandes colas en las gasolineras –y muchas ya sion combustible– y con los comestibles volando. Para acelerar la distribución de combustible en las gasolineras, el gobernador Rick Scott ordenó que la policía escoltara a los camiones cisternas por el tráfico.

“Sabemos que el combustible es importante y estamos dedicando absolutamente todos los recursos estatales a abordar esto”, dijo Scott. “aunque estamos haciendo progresos, aun verán colas y falta de combustible”.

Las órdenes de evacuación fueron ampliadas el jueves de las playas y áreas costeras del interior, para cubrir grandes áreas del Condado de Miami-Dade –donde viven cerca de 650,000 personas– incluyendo Homestead, Florida City, partes de Coral Gables, Miami Shores y North Miami Beach. El condado ahora tiene ocho refugios abiertos. El condado de Broward también ordenó a los residentes que abandonaran la costa y las zonas bajas. A todos los residentes de los cayos y los visitantes se les ha dado la orden de evacuación.

Las islas bajas en el Caribe probablemente verán una fuerte marea de tormenta, alcanzando hasta 20 pies por encima de los niveles normales desde el jueves por la noche y posiblemente el viernes temprano, dijeron los meteorólogos. La precipitación podría alcanzar de 8 a 12 pulgadas. En la isla sur de Caicos, los funcionarios cortaron la energía el jueves por la mañana antes de la tormenta.

Durante la noche, Irma atravesó el Caribe occidental, segando la vida de al menos a 10 personas, entre ellas un niño pequeño en Barbuda, e hiriendo al menos 50 personas.

El ministro francés del Interior, Gerard Collomb, dijo a The Associated Press que el número de muertos en St. Martin y St. Bart podría ser mayor porque los equipos de rescate no habían terminado de inspeccionar las islas.