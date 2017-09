Si tiene que ir a un refugio, hágalo ya

Blanca Crespín y su familia no lo pensaron dos veces. Cuando se enteraron de que su apartamento en el este de La Pequeña Habana, cerca del estadio de los Marlins, se encontraba en una zona de evacuaciones, recogieron las cosas importantes y se fueron a un albergue.

Desde la noche del jueves la familia se encuentra en el gimnasio de la escuela secundaria Miami Central Senior junto a cientos de personas de barrios de Miami como La Pequeña Habana y Liberty City y algunos turistas.

“Más que todo me preocupan mis nietas. El edificio esta viejito y no es seguro quedarnos ahí. Lo más importante es la vida de uno”, dijo Crespín, una salvadoreña de 50 años.

Poco después de la 1 p.m. las autoridades pegaron en el portón del estacionamiento de la escuela papeles anunciando que el albergue ya estaba lleno y no podían aceptar más personas. Miles de familias dejaron sus hogares en Miami-Dade desde el jueves, luego de que las autoridades ordenaran la evacuación de las zonas A, B, C, y todos los parques de casas rodantes, ante el inminente impacto que causará el huracán Irma en Miami.

El huracán José crece a categoría 4 y sigue detrás de Irma en el Atlántico Las imágenes de satélite muestran que el huracán José se convierte en uno de categoría 4 y sigue a Irma en el Océano Atlántico el viernes, 8 de septiembre de 2017. El huracán José crece a categoría 4 y sigue detrás de Irma en el Atlántico Las imágenes de satélite muestran que el huracán José se convierte en uno de categoría 4 y sigue a Irma en el Océano Atlántico el viernes, 8 de septiembre de 2017. NOAA

El viernes el Condado abrió más centros de refugio, y en la tarde al menos cinco albergues se encontraban a máxima capacidad. Se calcula que unas 680,000 personas debían evacuar de sus hogares u hoteles.

Crespín llegó al albergue con su madre Zoila Crespín, de 66 años, sus nietas Lindsay, de un año y medio, Kathlyn Guadalupe, de 7 años y los padres de las niñas.

La familia se llevó sabanas y un par de colchones inflables que colocaron en una esquinita del gimnasio. Además llevaron agua, enlatados, documentos importantes y una imagen de la Virgen de Guadalupe en un cuadro de madera.

Rosa Mares, una peruana vecina de Crespín en el apartamento de la calle 12 del noroeste y la 1ra avenida, dijo que le advirtieron a residentes de otros edificios viejos cercanos que acudieran a los refugios, pero muchos se negaron.

Lo más reciente de la trayectoria de Irma Las imágenes de satélite de la NASA muestran que el huracán Irma se aproxima más a la Florida mientras los residentes se preparan para lo peor el viernes 8 de septiembre de 2017. Lo más reciente de la trayectoria de Irma Las imágenes de satélite de la NASA muestran que el huracán Irma se aproxima más a la Florida mientras los residentes se preparan para lo peor el viernes 8 de septiembre de 2017. NASA SPoRT

El jueves familias en el este de La Pequeña Habana colocaban planchas de madera en las ventanas de sus casas, otros pocos cerraban las contraventanas y algunos cortaban árboles. Decenas dijeron que enfrentarían el huracán en sus hogares.

Sin embargo, las autoridades han recomendado enfáticamente a todos los residentes de zonas de evacuación, a que busque refugio con amigos, familiares y en última instancia en los albergues.

“Nadie los va a obligar a irse de sus casas”, ha declarado el alcalde condal Carlos Giménez. “Pero si sucede una emergencia, las inundaciones o las condiciones del tiempo podrían impedir que los equipos de rescate puedan llegar a ayudarlos”.

Es importante que las personas que deben evacuar y tienen que ir a un refugio lo hagan lo más pronto posible, dijeron las autoridades. Las puertas de los albergues serán cerradas cuando los vientos del huracán alcancen una velocidad sostenida de 40 millas por hora.

Para saber que albergues están abiertos llame al 3-1-1.

Hay al menos 20 centros de refugio abiertos, pero al menos cinco estan llenos. Los centros son:







▪ E. Darwin Fuchs Pavilion at the Miami-Dade County Fair and Exhibition, at Tamiami Park, 10901 Coral Way, Miami. 33165 (lleno)

▪ Miami Carol City Senior, 3301 Miami Gardens Dr., Miami Gardens

▪ Miami Central Senior, 1781 NW 95th St., Miami

▪ North Miami Senior, 13110 NE Eighth Ave., North Miami, 33161(lleno)

▪ TERRA Environmental, 11005 SW 84th St., Miami, 33173 (lleno)

▪ North Miami Beach Senior, 1247 NE 167th St., North Miami Beach

▪ South Miami Senior, 6856 SW 53th St., South Miami (lleno)

▪ Felix Varela Senior, 15255 SW 96th St., West Kendall, 33196 (lleno)

▪ Hialeah Gardens Senior, 11700 Hialeah Gardens Blvd., Hialeah Gardens, 33018

▪ Barbara Goleman Senior, 14100 NW 89 Ave., Miami Lakes, 33018

▪ Highland Oaks Middle, 2375 NE 203 St., North Miami, 33180 (acepta mascotas)

▪ Ronald Reagan Senior, 8600 NW 107 Ave., Doral, 33178

▪ Country Club Middle, 18305 NW 75 Pl., Miami, 33015

▪ W. R. Thomas Middle, 13001 SW 26 St., Miami, 33175

▪ Robert Morgan Senior, 18180 SW 122 Ave., Miami, 33177

▪ South Dade Senior, 28401 SW 167 Ave., Homestead, 33030

▪ Coral Park Senior, 8865 SW 16 St., Miami, 33165

▪ Lakes Stevens Middle, 18484 NW 48 Pl., Miami Gardens, 33055

▪ American Senior High, 18350 NW 67 Ave., Hialeah, 33015

▪ Hammocks Middle, 9889 Hammocks Blvd., Miami, 33196

El condado puso a disposición de los residentes un servicio de bus para quienes necesitan llegar a estos puntos, el cual funcionará desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. del viernes. En la línea 311 puede consultar el lugar de parada de bus más cercano.

En el condado de Broward, mientras tanto, dos de los 15 refugios que se abrieron ya están en su máxima capacidad: Pompano Beach High School, y el Millennium Middle/Challenger Elementary Campus, en Tamarac. Este último era el único del condado que recibía a familias con mascotas.

Toda la información actualizada de los refugios en Miami-Dade está disponible en la página oficial del condado, al igual que el portal del condado de Broward.