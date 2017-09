Refugios de Miami-Dade se quedan cortos. Algunos estaban cerrados o llenos

Esta semana, el Condado Miami-Dade llevó a cabo la más grande evacuación de su historia, y no tardó mucho en enredarse en problemas logísticos a medida que una avalancha de evacuados del huracán Irma repletaron rápidamente los refugios, dejando a mucha gente afuera y a muchos otros sin saber adónde ir.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, quien inició las órdenes de evacuaciónel jueves, reconoció que han habido fallas en el proceso de abrir lugares seguros para el éxodo masivo procedente de las localidades de la costa.

“Abrir un refugio no es tan fácil como la gente cree”, dijo Giménez el viernes al mediodía en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Centro de Operaciones de Emergencia de Miami-Dade en Doral.

En algunos sitios, no había ningún representante del condado ni de la Cruz Roja para inscribir a los evacuados en el momento de abrir los locales, dijo Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade. Los directores de las escuelas y otros empleados escolares, que llegaron a las 8 a.m. del viernes, tuvieron que lidiar con interminables colas de evacuados, apuntó Carvalho.

“Nuestra gente estaba en sus puestos; lista”, dijo Carvalho, que visitó varios refugios el viernes. “No puedo recalcar más la necesidad de que las entidades se muevan con más rapidez una vez se haya declarado el momento de abrir los locales”.

Los funcionarios se contradijeron en muchos casos.

Giménez mencionó la falta de voluntarios de la Cruz Roja en el afán para abrir más refugios y de este modo satisfacer la demanda de una orden de evacuación sin precedentes que afecta a más de 600,000 residentes.

“Nos hemos quedado sin voluntarios de la Cruz Roja”, dijo Giménez. “De modo que ahora vamos a utilizar a la Guardia Nacional en los refugios adicionales”.

Roberto Baltodano, director de comunicaciones regionales de la Cruz Roja Americana en Miami, dijo sin embargo que la agencia no se ha quedado sin voluntarios para atender los refugios.

“En estos momentos tenemos suficientes voluntarios”, dijo. “Estamos trabajando de forma estrechamente coordinada con el alcalde para abrir más refugios”.

Albert Moscoso, portavoz del Centro de Operaciones de Emergencia de la Florida, dijo que la Cruz Roja es la que tiene que decidir cuándo abrir un refugio y no abrirá uno “a menos que dispongan de suficientes empleados”.

Sin embargo, Carvalho dijo que tomó la decisión ejecutiva de permitir que los evacuados entren en escuelas en el momento de abrirlas aunque los funcionarios del condado aún no habían llegado, y que va a seguir haciendo lo mismo.

“No es justo dejar a la gente en la calle con unos calores como estos”, dijo.

En algunos, refugios los turistas fueron llevados en autobús desde hoteles de Miami Beach, o tomaron taxis directamente desde el aeropuerto de Miami o del Puerto de Miami, dijo Carvalho.

“Las aulas de las escuelas se han tenido que transformar en refugios para turistas que fueron llevados desde sus hoteles en la Playa”, expresó Carvalho.

Shelter Locations

▪ Pet-Friendly Center, E. Darwin Fuchs Pavilion at the Miami-Dade County Fair and Exhibition, at Tamiami Park, 10901 Coral Way, Miami. 33165 (full)

▪ Miami Carol City Senior, 3301 Miami Gardens Dr., Miami Gardens

▪ Miami Central Senior, 1781 NW 95th St., Miami

▪ North Miami Senior, 13110 NE Eighth Ave., North Miami (full)

▪ TERRA Environmental, 11005 SW 84th St., Miami (full)

▪ North Miami Beach Senior, 1247 NE 167th St., North Miami Beach

▪ South Miami Senior, 6856 SW 53th St., South Miami (full)

▪ Felix Varela Senior, 15255 SW 96th St., West Kendall (full)

▪ Hialeah Gardens Senior, 11700 Hialeah Gardens Blvd., Hialeah Gardens

▪ Barbara Goleman Senior, 14100 NW 89th Ave., Miami Lakes

▪ Pet-Friendly Center, Highland Oaks Middle, 2375 NE 203rd St., North Miami

▪ Ronald Reagan Senior, 8600 NW 107th Ave., Doral

▪ Country Club Middle, 18305 NW 75th Pl., Miami

▪ W.R. Thomas Middle, 13001 SW 26th St., Miami

▪ Robert Morgan Senior, 18180 SW 122nd Ave., Miami

▪ South Dade Senior, 28401 SW 167th Ave., Homestead

▪ Coral Park Senior, 8865 SW 16th St., Miami

▪ Lakes Stevens Middle, 18484 NW 48th Pl., Miami Gardens

▪ American Senior High, 18350 NW 67th Ave., Hialeah

▪ Hammocks Middle, 9889 Hammocks Blvd., Miami