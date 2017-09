Últimas noticias del huracán Irma: ordenan evacuación de 6.2 millones de floridanos, tormenta comienza a llegar a los Cayos

El huracán Irma está a las puertas del sur de la Florida, y los Cayos enfrentan una de las peores tormentas de su historia. La lluvia ya ha empezado a golpear en Miami-Dade y miles de personas están sin electricidad. El gobernador Rick Scott dijo que los que están en zonas de evacuación deben salir de inmediato. Cuba fue golpeada por Irma con categoría 5, pero la tormenta se debilitó después a categoría 3 en ruta al sur de la Florida. Parece que el mayor peligro estará a lo largo de los Cayos, y la costa del Golfo de México. Pero Miami-Dade, Broward y Palm serán golpeados con fuerza.

Manténgase en contacto con el Nuevo Herald para estar informado de lo más reciente este sábado.

Rick Scott: ‘Las rutas de evacuación avanzan’

12:25 p.m.: El tráfico bajó lo suficiente el sábado en la I-75 en el centro de la Florida como para que las 10 a.m. las autoridades permitieran el uso del borde de la carretera al norte del Distribuidor de Vías Wildwood, donde termina el Florida Turnpike y se une con la I-75.

KRISTEN M. CLARK

Habrá toque de queda en Miami pero no en Miami-Dade

12:20 p.m.: Miami-Dade optó por no implementar un toque de queda el sábado para impedir el tráfico en las carreteras, aunque Broward decidió imponerlo a las 4 p.m. y Miami dejó entrever que establecerá el toque de queda a las 7 p.m.

“No creo que sea necesario en Miami-Dade en este momento”, dijo el alcalde Carlos Giménez el sábado por la mañana a los reporteros.

En Miami, el alcalde Tomás Regalado dijo al Miami Herald que planeaba anunciar un toque de queda desde las 7 p.m.

Esperan llegada de Irma al Sur de la Florida en fotos Los primeros efectos del poderoso huracán Irma se empezaron a sentir en el Sur de la Florida el sábado en la mañana.

Giménez ha enfrentado críticas por la lentitud con que el condado ha abierto los albergues, y por problemas logísticos de personal para operarlos. Miami-Dade tenía 41 albergues abiertos el sábado y 11 estaban llenos.

En la sesión informativa del sábado, Giménez anunció que el único albergue para personas con necesidades médicas, cuya ubicación sólo se informa a personas que se inscriban con antelación, estaba lleno. “Si tienen una emergencia, llamen al 911”, dijo.

DOUGLAS HANKS y DAVID SMILEY

Hospitales de la Florida evacuan

12:15 p.m.: Más de 300 centros médicos a nivel estatal, incluidos 24 hospitales, 51 asilos y 213 instalaciones de vida asistida, han evacuado antes de la tormenta, se informó.

En Miami, el Hospital Mercy, de 488 camas y ubicado junto a la Bahía de Biscayne Bay cerca de Coconut Grove, trasladaron los pacientes a otros centros médicos en el sur de la Florida, e informó.

Baptist Health South Florida, uno de los sistemas hospitalarios más grandes de los condados Miami-Dade y Monroe, cerró sus hospitales en los Cayos, Fishermen’s Community y Mariners. Baptist también cerró el Miami Cancer Institute y todos los centros de servicios urgentes y oficinas médicas en todo el sur de la Florida.

Las enfermeras que deseen brindarse de voluntarias deben llamar al 850-245-4829 o enviar un correo electrónico a BPRCHDPreparedness@flhealth.gov.

DANIEL CHANG

Ordenan a 700,000 floridanos más evacuar antes que llegue Irma

12:05 p.m.: Otros 700,000 floridanos han recibido órdenes de salir de sus casas por el huracán Irma.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Florida dijo que 6.3 millones de floridanos estaban bajo órdenes de evacuación el sábado al mediodía, el 30 por ciento de la población del estado.

Las ordenes adicionales se emitieron para la región de Tampa Bay, como el Condado Pinellas, dnde se espera que la ola de tormenta sea potencialmente mortal.

KRISTEN M. CLARK AND STEVE BOUSQUET

Sunny Isles Beach ya evacuó casi completamente

11:35 a.m.: Fred Maas, jefe de la Policía de Sunny Isles Beach, dijo que entre 85 y 90 por ciento de los 25,000 habitantes de la localidad ya han evacuado.

Todos los turistas que estaban en los hoteles ya se marcharon. Dijo que los hoteles trabajaron con otras instalaciones en el resto del estado para encontrar opciones de albergue a los visitantes.

La zona junto al mar es la que más preocupa por las olas de tormenta.

“Naturalmente, también estamos preocupados por el viento, pero la mar de tormenta pudiera ser un gran problema para nosotros”.

Sunny Isles Beach tiene una alta concentración de torres de condominios de lujo, entre ellas varias propiedades dela marca Trump, que por lo general son apartamentos de vacaciones de extranjeros ricos. Tanto es así que la gran cantidad de rusos en el lugar le ha ganado el nombre de “el pequeño Moscú”.

Maas dijo que los policías pasarán la tormenta en el lugar y que saldrán a la calle tan pronto como sea seguro. Para el sábado por la mañana, dijo que ya se habían sentido un par de bandas de lluvia fuerte con ráfagas de viento.

El huracán Irma se mueve sobre la costa norte de Cuba y se dirige a los Cayos de la Florida El poderoso huracán Irma azotó a Cuba el viernes en la noche y el sábado en la mañana con ráfagas de viento de hasta 260 km/h, antes de degradarse a categoría 4 rumbo a los Cayos de la Florida, según los últimos pronósticos a las 8 a.m. del sábado 9 de septiembre.

CARLI TEPROFF

Irma viene, pero a los miamenses les hacen falta los pastelitos

11:30 a.m.: Largas filas de clientes hambrientos comenzaron a formarse desde las 5:30 a.m. en la panadería Karla Bakery, ubicada en un distrito de almacenes en la Calle 4 del SW y la Avenida 70. Estaban allí con la misión de comprar pan cubano caliente y pastelitos de guayaba acabados de hornear antes que Irma llegue a Miami

La otra tienda del mismo nombre, en la Calle Flagler y la Avenida 64, estaba llena cuando Leonardo Izquierdo, de 56 años, se detuvo a comprar un par de flautas de pan y una caja de pastelitos de carne y tequeños de queso.

“Desafortunadamente, estos desastres naturales amenazan y uno se tiene que quedar encerrado, y entonces le da hambre”, dijo Izquierdo, que tiene su casa preparada para la tormenta y con suficientes provisiones. Pero su familia quería comer algo para calmar la ansiedad.

CARLOS FRIAS

Miami-Dade pide no usar las autopistas

11:25 a.m.: Aviso de la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade: “Debido al daño potencial del huracán Irma, la MDX aconseja a los choferes que usen las autopistas hasta que se confirme que es seguro transitarlas. Después que pase el huracán, la prioridad de la MDX es dejarlas listas para el uso. Esto incluye la SR 112/Airport Expressway, SR 836/Dolphin Expressway, SR 874/Don Shula Expressway, SR 878/Snapper Creek Expressway y la SR 924/Gratigny Parkway, para que los rescatistas y los equipos que transportan suministros y recursos puedan pasar. No use las autopistas hasta que pueda confirmar con el Centro de Operaciones de Emergencia de Miami-Dade o los reportes noticiosos que las vías ya están listas para el uso regular.