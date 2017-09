Colapsa parte de una grúa de construcción sobre edificio en Miami por los fuertes vientos del huracán Irma

En medio de los fuertes vientos del huracán Irma, colapsó el brazo de una de las enormes grúas de construcción en el downtown de Miami sobre el edificio Vice, en 300 Biscayne Boulevard, hacia las 10:30 a.m. el domingo.

Dos bomberos de la ciudad de Miami vieron como la estructura de metal caía sobre el edificio, tumbando ladrillos al suelo. El brazo sigue conectado a la grúa por un cable de metal, y está colgando en un lado del edificio.

Las autoridades advirtieron a los residentes de edificios cercanos a resguardarse por las escaleras o en un área de sus edificios opuesta a la parte dónde está colgando la grúa.

El huracán Irma inunda calles en Miami Los efectos del huracán Irma comenzaron a sentirse con más fuerza el domingo en Miami, con la inundación de algunas calles. El huracán Irma inunda calles en Miami Los efectos del huracán Irma comenzaron a sentirse con más fuerza el domingo en Miami, con la inundación de algunas calles. C.M. Guerrero el Nuevo Herald

En un momento, el video de un teléfono celular parecía mostrar que la bola que equilibra el peso del ancla de la grúa se balanceaba y se estrellaba contra el costado del edificio, aunque Maurice Pons, director de estructuras de Miami, no pudo confirmar que así fuera.

“Mañana evaluaremos el daño y trataremos de corregir la parte de ingeniería”, dijo. “El contratista general ha sido contactado y está montando un equipo de excavadores para asegurar la torre”.

Marta Lacayo, una residente de La Pequeña Habana, dijo que el ruido tras la caída del brazo de la grúa se escuchó en su edificio cerca de la calle 2 y la avenida 8 del suroeste.

Sonó como una bomba Marta Lacayo, vecina de La Pequeña Habana

Las autoridades de Miami advirtieron esta semana que actualmente hay unas 25 grúas grandes en la ciudad. Las grúas están diseñadas para aguantar vientos de hasta 145 millas por hora. Ya que se esperaba que Irma tocara Miami como un huracán de categoría 5, los funcionarios municipales alertaron a las personas que viven en edificios cercanos a las grúas a evacuar sus viviendas. Pero al parecer no todos escucharon el mensaje.

Vientos del huracán Irma azotan a Cayo Hueso El poderoso huracán Irma tocó tierra el domingo en los Cayos de la Florida Vientos del huracán Irma azotan a Cayo Hueso El poderoso huracán Irma tocó tierra el domingo en los Cayos de la Florida Charlie Trainor The Miami Herald

Las grúas de construcción están diseñadas para girar cuando hay vientos fuertes, pero esto implica que pueden girar sin control, como una veleta. Pueden llegar a pesar hasta 15 toneladas.

“El contrapeso del brazo es muy pesado y representa un peligro potencial si la grúa se derrumba”, había dicho Pons cuando advirtió a los residentes a evacuar.

El jefe de bomberos Joseph Zahralvan dijo que las condiciones del clima están demasiado peligrosas para enviar un personal a evaluar la escena del incidente, pero que su departamento está contactando a los administradores de edificios cercanos para informarles sobre la situación.

“Ahora mismo nuestra preocupación primaria es la seguridad de la gente, no necesariamente la propiedad”, dijo Zahralvan. “Vamos a evaluar que tan expuestos están los edificios más cercanos. Vamos a contactar a esos edificios y vamos a mover a la gente a lugares más seguros dentro de los edificios, en caso de que algún edifico esté expuesto a un potencial daño”.

El río de Miami es azotado por el huracán Irma Los efectos del huracán Irma comenzaron a sentirse en el río Miami con fuertes lluvias y vientos el domingo 10 de septiembre de 2017. El río de Miami es azotado por el huracán Irma Los efectos del huracán Irma comenzaron a sentirse en el río Miami con fuertes lluvias y vientos el domingo 10 de septiembre de 2017. Cortesía de Chris Roberts

Kevin Maloney, fundador de la urbanista que construye el edificio Vice, Property Markets Group, dijo por teléfono al Miami Herald que estaban trabajando para asegurar el área, no muy lejos del la emblemática Torre de la Libertad.

“Estamos tratando de saber cómo podría caer al suelo y cómo asegurarla”, dijo Maloney. La torre tiene 25 pisos.

No es como que puedes llamar a Pepito el de Hialeah y el va a venir a bajarlas. Solo hay unas pocas compañías que pueden hacerlo Daniel Alfonso, administrador de la ciudad de Miami

Tomás Regalado, alcalde de Miami, dijo que la ciudad debe considerar reglas más estrictas para las grúas de construcción, aunque esto signifique más costos para los urbanistas que han revitalizado la economía de Miami.

“Es el desarrollo urbano versus las tormentas tropicales o huracanes”, dijo Regalado.”Simplemente no podemos jugar con el viento”.

No se sabe con certeza que provocó que el brazo de la grúa colapsara, pero el miércoles el administrador de la ciudad de Miami dijo que la ciudad o los contratistas no habrían podido bajar las grúas con anticipación al ciclón.

“No es como que puedes llamar a Pepito el de Hialeah y el va a venir a bajarlas. Solo hay unas pocas compañías que pueden hacerlo”, dijo Alfonso. “Hay que avisarle a la compañía con anticipación y ellos deben venir a preparar todo”.

Alfonso dijo que no se podía bajar 25 grúas en cuatro o cinco días. “No va a pasar, no es posible. No se quede cerca de una grúa”, agregó.