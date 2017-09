La Pequeña Habana resiste sin electricidad tras el embate del huracán Irma

En La Pequeña Habana de Miami, cerca de la calle 2 del noroeste y la 9 avenida, vehículos y peatones trataban el lunes de evadir cables eléctricos y de teléfono que colgaban rozando la calle.

Un vecino dijo que los fuertes vientos del domingo por la tarde tumbaron varias ramas de un árbol cercano. Las ramas cayeron sobre los cables, causando que el poste eléctrico se viniera abajo.

“Es muy peligroso porque pasan camionetas grandes, rozando esos alambre y los muchachos se han pasado por ahí andando en bicicleta todo el día”, dijo un vecino de un edificio de apartamentos cercanos que solo se identificó como Juan.

“Yo se que van a arreglar por ahí por Coral Gables y Brickell primero pero que vean esto, que es un peligro”, se quejó Juan.

Unos minutos más tarde dos empleados de la FPL llegaron al lugar a evaluar los daños. Uno de ellos comentó que aunque no puedan hacer las reparaciones inmediatamente, al menos tratarían de garantizar que el área esté segura.

No hay electricidad en la zona desde el domingo.

Varias zonas de La Pequeña Habana están sin electricidad, según contaron residentes del vecindario, uno de los más poblados de Miami.

El lunes por la tarde, familias enteras se sentaron en las aceras y los jardines del frente de varios edificios del barrio, debajo de los árboles que aún siguen en pie. Les alegraron la tarde las canciones de merengue, bachata o cumbia en las bocinas que los más fiesteros sacaron a las puertas de los edificios.

La mayoría de los negocios están cerrados, pero en varias populares fritangas nicaragüenses las colas eran interminables.

Estás pequeñas cafeterías, como La Leonesa (1 SW 12 Ave) y Pinolandia (119 SW 12 Ave), han sido el salvavidas de los residentes del área que no tienen electricidad.

“Si no fuera por esto no habríamos comido hoy. Ya no nos queda ni hielo y yo no tengo carro para ir muy lejos”, comentó Maira Mora, quien llevaba en un plato desechable yuca hervida cubierta con cebolla y queso frito.