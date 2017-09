Lo último: siguen sin electricidad 1.5 millones en el sur de la Florida

Es probable que todavía muchas personas hayan pasado una noche calurosa, pero el servicio eléctrico en el sur de la Florida que fue afectado por el huracán Irma está siendo restaurado —aunque lento pero de manera consistente.

Según datos de la empresa estatal de electricidad FPL, unos 300,000 hogares y negocios en los condados Miami-Dade, Browad y Palm Beach recuperaron el servicio eléctrico durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

A las 8 a.m. del martes, en Miami-Dade 647,790 seguían sin electricidad de un total de 1.1 millones de clientes. En Broward, 486,740 clientes de 933,300 no tenían energía eléctrica; y en Palm Beach, 391,140 clientes de 739,000 no tenían electricidad. Eso es aproximadamente 1.5 millones de hogares y negocios sin electricidad.

FPL está restaurando el servicio eléctrico según su plan detallado, restaurando primero los servicios considerados fundamentales y los cercanos a áreas comerciales grandes. Luego vienen los clientes pequeños.

Es posible que pasen semanas antes de que todos las personas afectadas puedan recuperar la electricidad, porque puede ser que los sistemas eléctricos necesiten ser reconstruidos, advirtió FPL.

“No descansaremos hasta que todos los clientes tengan sus luces encendidas”, dijo Eric Silagy, el director ejecutivo de FPL.

Se estima que al menos 6.5 millones de clientes en la Florida perdieron el servicio eléctrico a raíz del impacto del huracán Irma, y las peores interrupciones fueron registradas en el suroeste del estado.