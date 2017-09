Los residentes de Cayo Marathon pudieran regresar a sus hogares el domingo

Los residentes de la ciudad de Marathon, en los Cayos de la Florida, podrían regresar a casa el domingo, dijo un alto funcionario de la ciudad durante una conferencia de prensa en línea el viernes.

“En este momento, mientras hablamos, estamos trabajando en un plan para que todo el mundo regrese en algún momento de este fin de semana”, dijo Chuck Lindsey, administrador de la ciudad. “Nuestro objetivo es hacerlo el domingo, por la noche a más tardar”.

Marathon todavía está casi sin fluido eléctrico, combustible y agua corriente, pero Lindsey dijo que dejar que la gente regrese les permitiría comenzar los preparativos para la recuperación.

“Creo que es lo suficientemente seguro para nuestra gente, la gente de Marathon, que son increíblemente resistentes, para regresar a sus hogares, para cuidar de sus hogares, para disminuir y mitigar el daño que comenzará a ocurrir si no regresamos pronto “, dijo Lindsey.

La advertencia, dijo Lindsey, es que si usted vuelve, esté preparado para ser autosuficiente.

Vista aérea de la devastación que el huracán Irma desató en los Cayos de la Florida Video grabado con un drone que muestra el daño causado por el huracán Irma en los Cayos de la Florida, el miércoles 13 de septiembre del 2017. Vista aérea de la devastación que el huracán Irma desató en los Cayos de la Florida Video grabado con un drone que muestra el daño causado por el huracán Irma en los Cayos de la Florida, el miércoles 13 de septiembre del 2017. Pedro Portal / Editado por Matias J. Ocner el Nuevo Herald

“Haga planes sin contar con electricidad. Sin agua. Haga planes contando con el calor, con los mosquitos”, dijo.

El anuncio de Lindsey se produjo horas después de que otros funcionarios locales, estatales y federales discutieran cuándo permitir que la gente de los Cayos regresara a casa. A partir del viernes por la tarde, se les permitió volver sólo a los residentes de los cayos altos y a los dueños de negocios de la milla 73 de Matecumbe a Cayo Largo.

Los funcionarios no moverán el punto de control hacia el sur hasta el Puente de las Siete Millas hasta tanto no tengan garantías de que la infraestructura dañada por el huracán a lo largo de la cadena de islas no esté lista para recibir a los residentes de manera segura.

“Tenemos que manejar las expectativas”, dijo en conferencia telefónica Marty Senterfitt, directora de Emergencias del Condado de Monroe. “Necesitamos tener en su sitio un montón de cosas antes de hacer esto”.

Entre las garantías que funcionarios de emergencias y de la ciudad requieren antes de aprobar la reapertura de la US 1 para los residentes hasta Marathon están: dónde dar refugio a los residentes cuyas casas estan inhabitables, si las calles están transitables, si el servicio eléctrico, de agua y los mercados de alimentos están listos para prestar servicios a una afluencia de personas. Maratón es el hogar de alrededor de 8,700 personas y muchos han presionado en los últimos días para regresar.

Residentes de los Cayos de Florida suplican a la policía que los dejen regresar Residentes de los Cayos de la Florida suplican a los agentes policiales que les dejen pasar el punto de control en la milla 73 el miércoles, el 13 de septiembre, 2017. La policía amenazó a los residentes de los Cayos con arrestarlos y remolcar sus vehículos si no salían del área antes de 7:45 p.m. Residentes de los Cayos de Florida suplican a la policía que los dejen regresar Residentes de los Cayos de la Florida suplican a los agentes policiales que les dejen pasar el punto de control en la milla 73 el miércoles, el 13 de septiembre, 2017. La policía amenazó a los residentes de los Cayos con arrestarlos y remolcar sus vehículos si no salían del área antes de 7:45 p.m. Pedro Portal El Nuevo Herald

“Tenemos que enfrentar el reto. Si podemos mitigar todas esas cosas vamos a proceder, pero necesitamos alguna ayuda para hacerlo posible”, dijo Senterfitt. “Si es en un día, será un día. Si es en cuatro días, serán cuatro días. Pero los llevaremos a casa cuanto antes”.

Lindsey tenía una pregunta sobre la disponibilidad de un refugio de la Cruz Roja.

“Necesitamos una actualización de un experto en refugios de la Cruz Roja que pueda responder cómo albergar a 2,000 o 3,000 personas que van a encontrar que no tienen casas y tendremos que refugiarlas”.

La respuesta se esperaba en la tarde del viernes.

Airados residentes prometen no evacuar la próxima vez.

Por días, los residentes de los cayos medios y bajos, ansiosos por regresar a casa, han hecho cola en la Overseas Highway en un punto de control cerca de la milla 73, rogándoles a la policía que los dejen llegar a casa.

Residentes de los Cayos de la Florida narran su experiencia con la llegada del huracán Irma Los residentes de los Cayos de la Florida más al sur cuentan su experiencia sobre la llegada del huracán Irma. Residentes de los Cayos de la Florida narran su experiencia con la llegada del huracán Irma Los residentes de los Cayos de la Florida más al sur cuentan su experiencia sobre la llegada del huracán Irma. Charles Trainor Jr. ctrainor@miamiherald.com

Los ánimos se han encendido cuando los funcionarios ofrecen escasos detalles del por qué no se les permite regresar a sus casas y cuándo se les pudiera dejar.

Un residente de Big Pine Key envió un correo electrónico al Miami Herald el viernes, señalando que la cuenta de Twitter del condado de Monroe el viernes elogió al Departamento de Transporte de la Florida por un “fabuloso trabajo consiguiendo que la US 1 en los cayos vuelva a la normalidad”. El tweet destacaba que todo el trabajo estaba hecho y que los escombros habían sido removidos.

“Entonces: ¿por qué no dejan entrar a la gente?”, preguntó la mujer.

Optimismo

El optimismo parecía crecer luego de días de incertidumbre y de creciente irritación de los residentes de los cayos inferiores a quienes se les había prohibido avanzar al sur más allá de Lower Matecumbe Key (aproximadamente en la milla 73).

Residente de Los Cayos pasó el huracán Irma en su velero Jess Merritt pasó el huracán Irma en su velero en el puerto de Boot Key y fue arrastrado a los manglares después de que otro barco colisionó con el suyo en la noche mientras la marejada y los vientos golpeaban su embarcación. Residente de Los Cayos pasó el huracán Irma en su velero Jess Merritt pasó el huracán Irma en su velero en el puerto de Boot Key y fue arrastrado a los manglares después de que otro barco colisionó con el suyo en la noche mientras la marejada y los vientos golpeaban su embarcación. Charles Trainor Jr. ctrainor@miamiherald.com

“Me maravilla el progreso que estamos haciendo”, dijo el sheriff del condado de Monroe Rick Ramsay. “Estamos volviendo a la vida normal. Tenía electricidad en mi casa en Marathon y la presión del agua era tan buena como siempre”.

El toque de queda del atardecer hasta el amanecer en los cayos se ha movido hasta las 10:00 p.m. al amanecer para permitir que las personas puedan conseguir gasolina y alimentos en las estaciones que hayan podido abrir.

La electricidad se ha restaurado a cerca de 60 a 65 por ciento de los clientes, pero cerca de 10,000 están todavía sin energía, y ese número puede ser tan alto como 4,500 personas en el área de Marathon.

El director de la Autoridad de Acueductos de los Cayos de Florida, Kirk Zuelch, dijo que las plantas de tratamiento de aguas residuales están operativas, pero advirtió que si Marathon se abre a los residentes es “sólo para uso de saneamiento”.

El Departamento de Transporte también ha despejado el Overseas Highway y ha hecho importantes reparaciones a las carreteras de la milla 74 al norte. Queda un poco de trabajo por hacer en las hombreras “pero no es de emergencia”, dijo un funcionario del Departamento de Transporte. “Lo que teníamos antes de la tormenta, en lo que concierne al pavimento, lo tenemos hoy”.

Las Escuelas del Condado de Monroe esperan abrir escalonadamente en cada zona en la medida en que la infraestructura lo permita.

El progreso en Cayo Hueso

Cayo Hueso también muestra señales significativas de progreso que permitirían a los residentes regresar al extremo más meridional de la cadena de islas.

“La limpieza va bien”, dijo Jim Scholl, administrador de la ciudad de Cayo Hueso. “Esperamos recibir pronto a los residentes pero mi criterio personal de retorno es el agua y el hospital. Si tenemos a la mayoría de los residentes aquí, necesito que el hospital esté trabajando, por razones obvias, y que las tiendas de comestibles estén funcionando.

“No sé si puedo apoyar a la mayoría de los residentes con suministros de socorro”, dijo Scholl. “Necesito garantías de seguridad eléctrica si traemos de vuelta a los residentes, especialmente con niños. No queremos electrocuciones. Y necesitaríamos propano para hervir el agua.

El Publix en el centro comercial de Searstown en el Roosevelt Boulevard está parcialmente operacional y el Winn-Dixie en Overseas Market en Roosevelt tiene bastantes empleados para estar parcialmente funcional cuando esté abierto a los residentes, dijo Scholl.

Donie Lee, jefe de policía de Key West, agregó: “Si abrimos, necesitamos una cárcel. El combustible, la comida, el agua y el hielo siguen siendo necesarios”.

Brigadas de mantenimiento

Sin embargo, al igual que con Marathon y otros lugares afectados, tales como Big Pine Key, Sugarloaf y Cudjoe Key, los lugares al sur de Lower Matecumbe Key aún necesitan electricistas y plomeros para poder viajar de vuelta más allá de los puntos de control actuales, dijo Scholl.

Se ha informado de que algunas personas esenciales, como los plomeros, que tendrían que encargarse de la reparación de líneas de agua en propiedades personales, han sido retenidos en los puestos de control.

Senterfitt aseguró que estas brigadas de mantenimiento estarían permitidas.

Residentes indignados y desplazados pueden haber perdido sus posesiones, pero no su sentido del humor. Uno se desahogó en Change.org, que acoge peticiones y agravios.

“Oye, Condado de Monroe (Junta de Comisionados del Condado), una vez nos secesionamos. Lo podemos hacer de nuevo. ¡Vamos a casa! Motín”, se lee en una solicitud que recogió más de 2,000 firmas en dos días.

La petición, de la cual que su autor, Dan Gilroy, dijo que era una “pequeña sátira” sobre un tema sombrío, también señala que los residentes “están cansados ​​de mirar a los grupos de periodistas (que no viven allí), que no se pueden hacer un nudo decente en una corbata, por no hablar de una singladura en mares de 12 pies, y que piensan que Marathon está a 12 millas de Key Largo… reportando desde calles que tienen mucho tráfico en el fondo, mientras nosotros dormimos en nuestros autos”.