Con la llegada de la Marea Rey, ¿se inundarán de nuevo las calles de Miami?

Las autoridades le advierten a la población que esta semana debe prepararse para enfrentar cielos despejados y calles inundadas. No se puede culpar al huracán María, que en la actualidad se desplaza en dirección al oeste noroeste. El culpable de lo que se vaticina va a ocurrir es la llamada Marea Rey.

Entre Irma y, posiblemente, María, regresa la Marea Rey, ese aumento de temporada del nivel del agua que sucede cuando el sol, la luna y la Tierra de alinean. La primera de las ocho crestas que ocurren durante cuatro días empezará a las 8:06 a.m. del lunes, pero se informó que el agua ya estaba subiendo a zonas costeras generalmente secas media hora antes.

Miami Beach, que con anterioridad vio sus calles cerca del viaducto Venetian convertirse en una Pequeña Venecia antes de que la ciudad subiera el nivel de las calles e instalara las bombas para sacar el agua, emitió una alerta con algunas indicaciones que recordar. Entre ellas:

▪ Las aguas arrastran todo tipo de suciedad de modo que las autoridades le recomiendan a la población lavarse bien si por alguna razón entran en contacto con el agua. Y no dejar en absoluto que los niños jueguen en ellas.

▪ Los dueños de embarcaciones de todo tipo y tamaño deben tener en cuenta que la marea las sube, lo que significa que a veces hay menos espacio del habitual debajo de los puentes.

▪ En las aguas sucias podría haber algo peligroso —maderas astilladas, botellas rotas, pedazos de hierro y hasta animales venenosos— que no se puede ver. Por lo tanto, no es una buena idea caminar descalzo.

La marea alta comenzará de nuevo a las 8:33 p.m. del lunes; el martes a las 8:57 a.m. y a las 9:18 p.m.; el miércoles a las 9:44 a.m. y a las 10:02 p.m.; y el jueves a las 10:29 a.m. y a las 10:45 p.m.