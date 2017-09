Policía de Opa-Locka es arrestado por presunta agresión

La policía de Opa-Locka reveló el martes que uno de sus agentes fue arrestado y acusado de agresión con agravantes.

Jean-Francois estaba fuera de servicio cuando fue detenido en Miami. James Dobson, jefe de la policía de Opa-Locka, dijo que Francois no se vio envuelto en una situación de violencia doméstica. Dobson no ofreció más detalles sobre el incidente salvo decir que lo ocurrido no tenía nada que ver con el trabajo policial.

"Es muy penoso ver que uno de nuestros hombres es arrestado, pero creemos en la justicia. Estamos investigando lo sucedido", dijo Dobson al noticiero NBC6.

Francois fue acusado de agresión con agravantes con un arma mortal, un cargo que podría llevarlo a una condena de hasta 15 años de cárcel.

Jean-Francois lleva en el departamento 10 años y tiene un expediente sin manchas, tanto dentro de la agencia como con el público. Hace algunos años, fue nombrado Agente del Mes.

Francois pasó a licencia administrativa con derecho a salario.