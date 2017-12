Aumentan a 11 los muertos en asilo de Hollywood sin aire acondicionado tras Irma

Otra muerte se ha atribuido a la falta de aire acondicionado en el Centro de Rehabilitación en Hollywood Hills, causada por cortes de energía tras el huracán Irma, elevando la cifra de muertes a 11.

La víctima fue identificada por la Oficina del Forense de Broward como Alice Thomas, de 94 años de edad.

Thomas murió el jueves, ocho días después de que el apagón causó una oleada de muertes y forzó la evacuación de la residencia de ancianos, que está a sólo unos pasos del Memorial Regional Hospital.

Su muerte, y las 10 anteriores, son objeto de una investigación. El acceso del asilo a fondos de Medicaid fue suspendido y su licencia para operar retirada.

El asilo se quedó sin electricidad poco después que el huracán Irma arrasara el sur de la Florida el 10 de septiembre, dejando sin servicio eléctrico a cientos de miles de hogares y negocios en la región. El edificio tenía un generador de reserva que no estaba conectado a su sistema de aire acondicionado y por eso trajeron ocho aires acondicionados portátiles, y colocaron ventiladores en los pasillos, en un intento por evitar que se recalentara el lugar.

El asilo, de acuerdo con una cronología dada a conocer por sus funcionarios, dijo que llamó a la empresa eléctrica Florida Power & Light (FPL) unas seis horas más tarde para reportar la interrupción de electricidad, y que trató de contactar al gobernador Rick Scott en su teléfono celular.

FPL declinó comentar sobre la supuesta llamada telefónica, pero dijo en un comunicado que “una parte del edificio, de hecho, tenía electricidad [y] había un hospital con energía eléctrica frente al estacionamiento de este edificio y que se le exigió al hogar para ancianos que tuviera un generador que funcionara y estuviera instalado permanentemente”.

Funcionarios de los hogares de ancianos dijeron que después contactar a la FPL y al gobernador llamaron al 911 tres veces el 13 de septiembre: a las 3 a.m., 4:30 a.m. y finalmente a las 5:43 a.m. Pero para cuando los primeros socorristas llegaron al hogar de ancianos ese miércoles por la mañana, varios residentes ya habían sufrido un paro respiratorio o aflicción cardiaca y algunos ya habían muerto. Cerca de 145 pacientes fueron eventualmente evacuados, muchos de ellos en sillas de ruedas o camillas, dijo la policía.

Ocho residentes, Carolyn Eatherly, de 78 años; Miguel Antonio Franco, de 92; Estella Hendricks, de 71; Betty Hibbard, de 84; Manuel Mario Mendieta, de 96; Gail Nova, de 71; Bobby Owens, de 84; y Albertina Vega, de 99, murieron ese día. La novena víctima, Carlos Canal de 93 años, falleció el martes y la décima, Martha Murray de 94 años, falleció el miércoles.

Los familiares de los pacientes que fueron evacuados del centro de rehabilitación a otros centros, hogares de ancianos o centros de hospicio se les pide llamar a los investigadores del Departamento de Policía de Hollywood al 954-967-4411 de lunes a viernes durante las horas normales de oficina.

Después de horas, pueden llamar al 954-967-4435.