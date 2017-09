Decenas de inquilinos de Civic Towers en Miami llevan 2 semanas durmiendo en sillas y carpas

Dos semanas completan ya durmiendo en las calles, dentro de los carros o donde algún familiar o amigo, al menos 30 residentes de las Civic Towers, en Allapattah, Miami, quienes siguen clamando una solución inmediata y ser reubicados en hoteles.

Son el último grupo de los cerca de 120 inquilinos de ambas torres —pertenecientes al Plan 8, programa federal de subsidio de renta— que fueron evacuados el 7 de septiembre ante el impacto que podría causar el huracán Irma en los ya averiados edificios.

Aunque unos 90 de ellos fueron trasladados en los últimos días a distintos hoteles en Miami y luego de pasar varios días durmiendo en el estacionamiento de los edificios y hasta en carpas sobre el andén, aún no ha habido respuesta para los que siguen sin ser reubicados.

Muchos de los afectados siguen siendo personas de la tercera edad enfermas.

“Sigo dando vueltas. Una compañera del trabajo me dejó quedar en su casa hasta el lunes”, aseguró Janeth Cárdenas, una de las afectadas. “Mi nombre no aparece en ninguna lista aún. Necesito que me resuelvan algo”, dijo.

Son ya más de dos semanas que María Elena Valdés, otra de las inquilinas, ha pasado en la calle: “Estamos batallando hace 12 días para que nos den un cuarto en un hotel, porque muchos no tenemos donde estar”, dijo desde una silla en la que pasó la noche del jueves a las afueras del edificio.

La compañía dueña del proyecto, Redwood Housing Partners, no se ha vuelto a pronunciar sobre la reubicación de los otros residentes.

“Redwood Housing mantiene su compromiso de completar las renovaciones de ambos proyectos y ofrecer a los residentes apartamentos nuevos y mejorados lo antes posible”, dijo en el comunicado del jueves pasado.

La oficina del senador federal Marco Rubio, que ha mediado en el pleito, explicó que Redwood está a la espera de que haya cuartos disponibles en hoteles que reciban a afectados por el huracán y que hayan aplicado a ayuda federal a través de FEMA. Los afectados deberán vivir allí hasta que se culminen las obras de construcción, las cuales podrían tardar 8 meses más.

La compañía con sede en California compró las Civic Towers en febrero pasado por $45 millones. Desde entonces están bajo un proyecto de renovación financiado con fondos públicos del Condado Miami-Dade.