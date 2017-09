Miami Beach amenaza con despedir a los que no fueron a trabajar después del huracán Irma

Dos días después de que el huracán Irma arrasara el sur de la Florida, provocando la mayor orden de evacuación en la historia de la Florida y dejando atrás un montón de escombros en las calles y causando apagones generales, el Ayuntamiento de Miami Beach tenían la expectativa de que algunos de sus empleados vinieran a trabajar.

Cuando algunos de esos trabajadores del gobierno no pudieron regresar a la isla a tiempo, la respuesta de la ciudad fue simple: amenazarlos con despedirlos.

Alrededor de 100 empleados recibieron cartas que describen la intención de la ciudad de despedirlos después de que no se reportaran a trabajar el 12 de septiembre, menos de 48 horas después de que los vientos de las bandas externas de Irma llegaran a Miami Beach. Las cartas han generado preocupación entre los empleados de la ciudad y hasta entre los supervisores que estaban bajo la impresión de que los empleados simplemente necesitaban mantenerse en contacto con sus jefes para saber cuándo las operaciones de la ciudad volverían a la normalidad.

En una declaración al Miami Herald la semana pasada, el gerente de la ciudad, Jimmy Morales, dijo que los empleados que recibieron la carta eran considerados “esenciales” para el funcionamiento de la ciudad.

“La gran mayoría de estos empleados eran empleados ‘esenciales’ que la ciudad necesita que estén disponibles para responder a las necesidades de la comunidad, específicamente en caso de una emergencia”, escribió Morales el 22 de septiembre.

Sin embargo, la carta de despido está asustando a los empleados municipales en el departamento de parques y recreación, los trabajadores de oficina y otros cargos no directivos que fueron notificados de un posible despido.

“Como empleado público, una de nuestras tareas principales es proteger a los ciudadanos y negocios de nuestra comunidad y se espera que se reporte al trabajo cuando está planificado y/o sea necesario”, dice la carta. “La ciudad de Miami Beach no tolera el abandono del trabajo”.

Al final de la carta, enviada por el departamento de recursos humanos de la ciudad, se les dice a los empleados que tendrán la oportunidad de explicar su situación en una reunión programada para una fecha en el futuro.

En su declaración, Morales dijo que las cartas de “pre-determinación” están destinadas a dar comienzo a un proceso para que cada empleado pueda reunirse con el personal de recursos humanos y ofrecer la versión de su situación personal.

“No es nuestra intención despedir a cualquier empleado que se encontraba en una situación que afectaba su seguridad personal o que demuestre que no podía regresar al trabajo”, escribió Morales. “Para estos empleados, la carta sería anulada y no sería disciplinado. Anticipamos que la mayoría de los empleados no serán despedidos, aunque alguna otra forma de disciplina podría ser apropiada”.

Para Richard McKinnon, presidente del sindicato local de los Trabajadores de la Comunicación de América, que representa por lo menos a una docena de empleados afectados, el proceso es profundamente imperfecto porque está asustando a los empleados de largo plazo al hacerles creer que van a perder sus trabajos.

“Están asumiendo que son culpables hasta que demuestren que son inocentes”, dijo McKinnon. “Es una actitud muy poco estadounidense”.

Parece que la ciudad consideraría incluso a los que llegaron a la oficina unas horas más tarde el 12 de septiembre como empleados que “abandonaron” sus trabajos. Una empleada con 20 años de experiencia en la ciudad y que trabaja como recepcionista recibió la carta después de que ella llegó a trabajar alrededor del mediodía el 12 de septiembre. Ella vive en Sunny Isles Beach, una que ciudad cuyo acceso estuvo bloqueado por razones de seguridad.

En otro caso, un civil que trabajaba en el departamento de la policía había evacuado con su hijo que tiene necesidades especiales. Había evacuado al noreste de la Florida, que finalmente también fue afectado por el huracán Irma, lo que le obligó a dirigirse hacía Carolina del Norte. No pudo volver a la fecha especificada por sus supervisores, pero el abogado del sindicato, Michael Braverman, dijo que el empleado esperaba que la ciudad entienda sus circunstancias.