¿Quién es Annette Taddeo, la colombiana que retó al poder político en Tallahassee?

Durante muchos años el nombre de Annette Taddeo no tuvo peso en la política local del sur de la Florida.

Hasta que el martes llegó una noticia que sorprendió a muchos: esta demócrata se convirtió en la primera colombiana en ganar un escaño en el Senado estatal, tras derrotar en una elección especial al congresista republicano José Félix Díaz por el distrito 40.

El camino para llegar no fue fácil. Fueron cuatro derrotas en las urnas en casi una década de aspiraciones a diferentes cargos públicos locales.

“No ha sido fácil abrirme puertas en la política de Miami, incluso en el mismo partido Demócrata. No solo por ser colombiana sino por ser mujer, demócrata e hispana no cubana”, reconoció en entrevista con el Nuevo Herald.

En el ADN de esta empresaria de 50 años está ser una luchadora y superar los obstáculos. Desde pequeña soportó las constantes burlas de sus compañeros de colegio, en Colombia, por padecer de labio leporino, una condición de la que aprendió a “tener una piel bien fuerte”.

Pasó sus primeros años en la finca ganadera de sus padres en Barrancabermeja, una pequeña ciudad del departamento de Santander. “Tuve una niñez muy linda. Andaba descalza y me levantaba a ver ordeñar vacas”, dijo.

Su madre colombiana y su padre estadounidense, un veterano de la Guerra de Corea y de la II Guerra Mundial que entrenaba a pilotos de helicópteros en Colombia, la criaron a ella y a su hermana en Bucaramanga, para que pudieran asistir a un mejor colegio.

Pero la inseguridad por la que atravesaba Colombia en los 70 y 80 tocó a su familia. Su padre Anthony Taddeo fue víctima de un secuestro exprés por parte de la guerrilla de las FARC.

“Él estaba muy bien entrenado: perteneció a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y luchó en dos guerras, por lo que se escapó del grupo guerrillero”, aseguró Taddeo.

Huyendo de este episodio y del riesgo que representaba quedarse en Colombia, salió de su país cuando tenía 17 años y se mudó a Alabama, cuya historia reciente ha estado teñisa por episodios de racismo.

Allí sufrió la discriminación contra los hispanos, aunque también es ciudadana americana. Recuerda uno en particular: cuando estudiaba en la Universidad de North Alabama se lanzó para secretaria del Consejo Estudiantil. El día de la elección puso carteles que decían “Annette for Secretary” (Annette para Secretaria). Luego los tacharon y escribieron encima: “Annete for deportation” (Annette para deportación).

“Desde ese día quise tener una voz en la mesa y representar a los latinos en Estados Unidos. Después de todo soy santandereana, de carácter fuerte y echada pa’lante”, afirmó.

Abrirse paso en política local

En 1992 todo indicaba que entraría a trabajar como editora de CNN Atlanta, pero el huracán Andrew la obligó a mudarse a Florida para reconstruir la vivienda de sus padres. Fueron seis meses que esta familia colombo-estadounidense vivió en un carro-casa.

En la casa de sus padres nació LanguageSpeak, la empresa de traducciones que empezó con ella como única trabajadora y que hoy, 25 años después, presta servicios en 240 idiomas.

Por años ocupó posiciones de liderazgo empresarial, pero no fue sino hasta el 2008 que dio el salto a la política desde el Partido Demócrata y el año en el que se enfrentó a la primera de varias derrotas en las urnas.

En esa oportunidad perdió contra la republicana Ileana Ros-Lehtinen (cubanoamericana) por un escaño en el Congreso federal. “Todos sabíamos que era una elección imposible de ganar. Pero recaudé fondos y quedé en el mapa político y en la memoria del electorado”.

En una sorpresiva decisión fue elegida en el 2014 como vicegobernadora del candidato a la Gobernación de Florida, Charlie Crist, quien perdió contra Rick Scott. Y dos años más tarde perdió por una cerrada diferencia de 726 votos en las primarias por el distrito 26 contra el cubanoamericano Joe García.

Por eso la victoria del martes contra José Félix García —para reemplazar la curul que quedó vacante tras la escandalosa renuncia en abril de Frank Artiles por comentarios racistas y sexistas— significa tanto para Taddeo. Ese día se convirtió en la primera hispana no cubana en ganar un escaño en el Congreso de la Florida.

Pero su triunfo electoral también cobra vital importancia para el Partido Demócrata, pues se reducirá la actual ventaja de los republicanos en el Senado estatal de 24-15 a 24-16. Este desequilibrio en el poder, según Taddeo, “le ha causado mucho daño a la Florida”.

“Ojalá esta victoria sea una muestra de que ya maduramos de las campañas de mentiras que siempre ganaban basadas en acusaciones de comunismo y castrismo. En mi caso no funcionó”, afirmó.

Taddeo se refiere a los ataques que su contricante le hizo al señalarla de simpatizante de las FARC. Horas después de conocerse su triunfo, el cubanoamericano la felicitó y le deseó “nada más que éxito”.

Esta colombiana llegará a Tallahassee con el objetivo de luchar por más recursos para las escuelas públicas y mejorar el transporte público, entre otros. Su período va hasta noviembre del 2018 y desde ya tiene claro que peleará la reelección.