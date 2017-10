Abogado de O.J. Simpson critica duramente a la fiscal general de la Florida

El abogado de O.J. Simpson criticó el lunes duramente a la fiscal general de la Florida Pam Bondi, y hasta terminó llamándola “estúpida hija de p ---”.

En una entrevista con el periódico Tampa Bay Times, Malcolm Lavergne dijo que Bondi era “posiblemente la persona más estúpida del planeta”, apenas días después que la oficina de Bondi dio a conocer una carta donde le pedía al Departamento Penitenciario de la Florida que le negara a Simpson el traslado para cumplir su sentencia de libertad provisional en el estado floridano.

Simpson fue recientemente liberado de la cárcel donde estaba desde el 2008 condenado por secuestro y robo a mano armada y había solicitado regresar a vivir en la Florida, donde residía cuando fue arrestado y donde en la actualidad viven sus hijos mayores. La Junta de Libertad Provisional aprobó su liberación antes de tiempo luego de pasar ocho años tras las rejas.

En la carta, Bondi calificó a Simpson como un “vulgar delincuente” y dijo que su notoriedad podría resultar un dolor de cabeza para la policía.

“Los floridanos conocen bien todo el pasado del señor Simpson, su flagrante indiferencia por la vida de los demás y su actitud delictiva con respecto a los atroces actos de los que ha sido hallado culpable”, dijo la carta, refiriéndose a los asesinatos de Nicole Brown y Ron Goldman en 1994. Simpson, ex estrella de la NFL que también fue actor de cine, resultó absuelto de los crímenes, pero posteriormente un jurado lo encontró culpable en una demanda civil.

Como respuesta a la carta de Bondi, Lavergne no midió sus palabras al hablar.

“Esta estúpida no tiene derecho ni de hablar sobre el caso del señor Simpson. Es simplemente la procuradora general, pero no tiene nada que ver con él. Virtualmente es una conclusión inevitable que Simpson se podría mudar a la Florida cuando quiera y ya Nevada lo aprobó. Es una decisión a cargo de la Junta de Libertad Provisional de Nevada y el Departamento Penitenciario de la Florida, no de la procuradora general”.

Lavergne agregó que Simpson tiene planeado vivir en un lugar privado de Nevada durante unos meses antes de solicitar su traslado a la Florida. El abogado insistió en que Simpson tiene el derecho de mudarse al Estado del Sol bajo las reglas del llamado Compacto Interestatal que controla los traslados entre estados de los ex reclusos bajo libertad provisional.