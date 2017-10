Candidata de Miami al Congreso dice que extraterrestres la llevaron en una nave espacial

Florida tiene un senador que una vez voló a bordo del transbordador espacial.

Pero ahora una candidata de Miami al Congreso parece haber superado la hazaña: Bettina Rodríguez Aguilera dice que también ha estado a bordo de una nave espacial. Pero, en este caso, piloteada por seres extraterrestres.

Tres grandes seres rubios -dos mujeres y un hombre- la visitaron cuando ella tenía 7 años de edad y se han comunicado telepáticamente con ella varias veces durante su vida, afirma la ex comisionada de Doral. (El senador Bill Nelson formó parte de una misión del transbordador espacial Columbia en 1986).

Rodríguez Aguilera, una republicana de 59 años que busca el escaño que dejará vacante la congresista Ileana Ros-Lehtinen, relató su experiencia con seres extraterrestres en el 2009 durante un programa con la conductora María Laria en AmericaTeve.

Describió cómo entró a la nave espacial, aunque no quedó claro si partió hacia el espacio o se quedó sobrevolando la ciudad.

“Entré. Había unos asientos redondos que estaban ahí y unas piedras de cuarzo que, con esas piedras de cuarzo era que controlaban la nave. No había cosas como los aviones”, dijo Rodríguez Aguilera.

En dos videos separados subidos a YouTube hace años, uno por la estación de televisión AmericaTeve y el otro por una usuaria identificada como DoralGirl26, Rodríguez Aguilera habla en detalle sobre sus experiencias extraterrestres. Dijo que los seres extraterrestres le recordaban la estatua del Cristo Redentor, de Río de Janeiro, con sus brazos abiertos.

Entre las cosas que los extraterrestres le dijeron:

▪ Hay 30,000 cráneos, “diferentes a los cráneos nuestros”, en cuevas subterráneas en la isla de Malta, en el Mediterráneo.

▪ El centro de “la energía de este mundo está en África”.

▪ El Castillo de Coral, la popular atracción turística en el sur de Miami-Dade, es en realidad una antigua pirámide egipcia.

▪ “Dios es una energía universal”.

El Miami Herald le preguntó el viernes a Rodríguez Aguilera sobre sus experiencias y respondió con un comunicado en el que no mencionó encuentros cercanos de ningún tipo.

“Durante años personas, incluyendo a presidentes como Ronald Reagan y Jimmy Carter y astronautas, han dicho públicamente haber visto objetos voladores no identificados y científicos como Stephen Hawking e instituciones como el Vaticano, han asegurado que hay billones de galaxias en el universo y que probablemente no estamos solos”, dijo. “En lo personal yo soy cristiana y tengo una fuerte creencia en Dios, me uno a la mayoría de los estadounidenses que creen que debe haber vida inteligente en los billones de planetas y galaxias en el universo”.

Rodríguez Aguilera anunció su candidatura a finales de agosto y dijo que ha recaudado unos $10,000 en el último trimestre, una baja cantidad que atribuyó a que tuvo que para su campaña durante el huracán Irma.

La hija de Rodríguez Aguilera es Bettin Inclán Agen, ex directora de enlace con la comunidad hispana del Comité Nacional Republicano. Su yerno, Jarrod Agen, es subjefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence.

El abogado de Miami Rick Yabor, comentarista político en los medios en español, dijo el viernes que este relato de Rodríguez Aguilera pudiera dañar su campaña al congreso. El comisionado de Miami-Dade, Bruno Barreiro, y la ex integrante de la Junta Escolar y ex candidata a la alcaldía de Miami-Dade, Raquel Regalado, también compiten en la primaria republicana.

“El hecho de ser un político y salir a decir algo así es extraño”, dijo Yabor. “Entró en detalles que no son muy comunes. Alguien que está contendiendo por el Congreso tiene que recaudar mucho dinero. Algún donante podría pensarlo dos veces”.

“La política en Miami es inusual. Pero esto la lleva a un nuevo nivel”.