Chofer de Lyft es acusado de abusar sexualmente de joven de 16 años en Davie

Un chofer de Lyft identificado como Julio Pérez fue acusado de abusar sexualmente de un joven de 16 años y ahora está bajo custodia a la espera de ser citado a comparecer ante la justicia.

Los hechos se registraron el martes, cuando el menor de edad pidió el servicio de Lyft a través de su celular para que lo transportara desde su escuela secundaria, en Davie, hasta su casa.

Luego de que Pérez, un residente de Hialeah de 43 años, dejara al joven en su residencia, regresó nuevamente a la casa, golpeó la puerta y logró entrar a la fuerza.

Ya adentro, el hombre le dijo al menor que era muy lindo y le preguntó si le gustaban los hombres. Lo acarició y lo forzó a que le practicara sexo oral, de acuerdo con la Policía de Davie.

Antes de huir de la casa, Pérez le dijo al adolescente que le gustaría volver a verlo.

El joven llamó a la policía y las autoridades lograron dar con el paradero del hombre al día siguiente.

Viviana Gallinal, portavoz de la policía de Davie, le dijo a Univision que ante la negativa de Lyft de dar la información del hombre, tramitaron una orden de la corte con la que se obligó a la compañía a revelar los datos del conductor.

“Lyft no fue tan cooperadora como otras aplicaciones al publicar la información sobre quién era el conductor y del vehículo. Algunas lo hacen, pero Lyft no”, aseguró por su parte el capitán Dale Engle, durante una rueda de prensa.

La Policía de Davie logró dar con el paradero del hombre, quien fue arrestado el miércoles en Hialeah.

Al ser interrogado por los oficiales, el hombre confesó y dijo, incluso, que pensó que el joven tenía 12 años.

“Pérez admitió todo, que sabía que el joven era menor de edad, fue arrestado y sigue en custodia”, dijo Gallinal.

La madre del menor, mientras tanto, dijo a Telemundo51: “Emocionalmente soy un desastre. No he ido a trabajar en tres días. Tengo que ir a recoger a mi hijo de la escuela todos los días porque ya no se siente seguro”.

Compañías como Lyft y Uber aseguran hacer una verificación de los antecedentes de sus conductores a nivel nacional y local.

Lyft emitió un comunicado en el que anunció que le retiraron la cuenta a Pérez de la aplicación “tan pronto se enteraron del reporte”.

“Estamos listos para ayudar a la víctima y a su familia. Estamos en contacto con las autoridades para brindar asistencia y cooperación”, señaló la compañía.

La Policía de Davie hizo un llamado para que los padres tengan todas las precauciones cuando sus hijos usan servicios como Lyft y Uber, entre otros.