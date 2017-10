Acusado de recibir donaciones ilegales, renuncia comisionado de Miami Beach

El comisionado de Miami Beach Michael Grieco renunció este martes tras estar involucrado en un escándalo financiero de campaña.

La carta de renuncia fue enviada al Ayuntamiento por correo electrónico a las 8:06 a.m., poco antes de su comparecencia en una corte penal del Condado Miami-Dade. Grieco pensaba no impugnar la acusación de delito menor de haber aceptado una donación política disfrazada a través de un donante falso, lo que se considera una violación de las leyes estatales de financiamiento de campaña.

Fuentes familiarizadas con la investigación del fiscal estatal le dijeron al Miami Herald que Grieco recibirá una condena de un año de libertad provisional durante el cual no podrá aspirar a ningún puesto público. De igual modo, deberá pagar los costos relacionados con la pesquisa sobre corrupción pública de la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade.

Grieco, de 42 años y ex asistente de la Fiscalía Estatal, fue investigado por la misma oficina donde una vez trabajó. En el 2006, Grieco dimitió de su puesto tras un problema ético donde se le acusó de aprovechar su posición en un importante caso para darle promoción a su otro trabajo como disc jockey en un club los fines de semana.

La renuncia de Grieco, que tiene lugar varias semanas antes de que su término termine, marcaría un sorprendente final para la carrera política del comisionado cuya perfil político crecía cada vez más antes de que el escándalo lo eclipsara

En enero, Grieco se consideraba un sólido candidato para aspirar a la alcaldía de Miami Beach. Ahora cayó en desgracia, con lo que culmina una pesquisa policial que había comenzado con sus fervientes negativas de que no tenía ninguna conexión con un comité político secreto que recaudó $200,000 de una serie de personalidades de Miami Beach, entre los que se encuentran urbanizadores, cabilderos y comerciantes locales.

A principios de este año, el Herald reportó que Grieco tenía vínculos con dicho comité, People for Better Leaders, pero el comisionado lo negó. Posteriormente expertos forenses en caligrafía concluyeron que, en efecto, era la escritura de Grieco la que aparecía en una solicitud que se llenó cuando el comité fue creado, lo que llevó al presidente del comité, Brian Abraham, íntimo amigo de Grieco y ex gerente de un club de bailarinas desnudistas, cerrar el comité y denunciar el reportaje del Herald.

Entretanto, a finales de junio, la oficina de la Fiscalía Estatal, inició una investigación al respecto. Inesperadamente, la Fiscalía halló evidencias de que Grieco pudo haber orquestado por lo menos una de las donaciones al comité a nombre de un extranjero que no existe, según las fuentes. De igual modo, las fuentes dijeron que la Fiscalía estaba investigando una posible acusación de delito mayor.