El gobierno considera que esta mujer es víctima de tráfico humano pero la tiene detenida

Por casi dos años, trabajó con una familia en Miami que le pagó $3 la hora, por jornadas de hasta 15 horas al día. En las noches tenía que echarse a dormir en el piso del apartamento de sus empleadores, en un lujoso barrio de la ciudad.

Sus jefes también le negaron acceso a cuidados de salud, vigilaban sus comunicaciones y le advirtieron que si hablaba con otras personas sobre sus condiciones de trabajo, corría el riesgo de ser deportada a Colombia, de donde había llegado con una visa temporal para trabajadoras domésticas patrocinada por la familia que la empleó.

Cuando por fin superó su miedo, una noche de finales de octubre del 2016 Ana (seudónimo) recogió sus documentos, dos mudas de ropa y se marchó. Denunció a sus empleadores y empezó a colaborar con las autoridades federales en una investigación, que eventualmente determinó que era víctima de abusos laborales.

Pero unos meses después de irse de la casa donde fue maltratada, agentes de aduanas e inmigración la arrestaron.

“Es la peor situación que me ha tocado vivir”, contó Ana en una breve entrevista telefónica desde Broward Transitional Center, un centro de detención de inmigrantes en Pompano Beach, donde permanece desde junio. El Nuevo Herald no está publicando su nombre real porque Ana teme represalias contra ella y sus dos hijos menores, que permanecen en Colombia. Ella está solicitando una visa de protección de víctimas pero su caso no está resuelto.

Para abogados y activistas, el caso de Ana resalta incongruencias en el gobierno federal: por un lado ella es considerada por el Departamento del Trabajo como una víctima de tráfico humano que necesita ser protegida. Por otra parte ha permanecido meses detenida bajo la custodia de otra agencia federal —la policía de inmigración o ICE.

Desde su detención abogados de organizaciones sin fines de lucro que representan a Ana han intentado que esta sea liberada mientras su caso de trata de personas está pendiente con el Departamento de Trabajo. Pero un juez de inmigración se negó por meses a otorgarle fianza, argumentando que estaba en “riesgo de fuga” porque tiene una acusación de robo pendiente en la policía de Miami —interpuesta por la misma familia que presuntamente la victimizó.

En agosto, el Departamento del Trabajo, tras una investigación que duró meses, emitió un reporte obtenido por el Nuevo Herald que certifica que Ana fue sometida a una “forma severa de tráfico humano”.

Esta semana, mientras el Nuevo Herald reportaba esta historia, un juez de inmigración otorgó una fianza de $5,000 a Ana. Pero ella permanece en el centro de detención ya que no tiene dinero para pagar la fianza.

La decisión llega semanas después de que sus abogados presentaran otra apelación informando que la Policía de Miami determinó que no hay “información disponible” para investigar la acusación de presunto robo. Ana niega enfáticamente la acusación.

Expertos en el tema opinaron que mantener encerrada a alguien que es considerada víctima de trata de personas es otra forma de victimización y no concuerda con las prácticas que las agencias federales deberían seguir.

“¡Es una locura!” dijo Jennifer Hill, abogada de asuntos laborales que representa a Ana a través del bufete Advocacy Partners Team. “Durante todo este proceso, que ha durado meses, cada una de las agencias involucradas fue informada de que [Ana] estaba cooperando con las autoridades como víctima de explotación”.

Tanto ICE como el Departamento del Trabajo declinaron comentar sobre detalles específicos del caso de Ana. Ambas agencias dijeron que toman los casos de víctimas de abuso y trata de personas seriamente y se aseguran de que estas conozcan sus derechos. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia federal que detuvo a Ana en el Puerto Everglades, no respondió a pedidos de comentarios para esta historia.

Cambio de política

Sin embargo, la situación de Ana no es tan poco común.

“Lamentablemente, después de casi 20 años de que se aprobara la ley que protege a las víctimas de trata de personas, aún se ven estas situaciones en donde la víctima termina detenida”, dijo Ana Isabel Vallejo, abogada de VIDA Legal Asistance. “Aunque este tipo de situaciones ha disminuido con los años, muchas veces, mientras los casos se están d

escifrando, puede ser que la persona termine detenida por violaciones de la ley de inmigración antes de ser identificada como víctima”.

Miles de personas entran a EEUU cada año con visas temporales como la de Ana (B1 para trabajadoras domesticas y niñeras) patrocinadas por turistas o inversionistas. Su permanencia legal en el país está directamente relacionada a sus empleadores y si estas no abandonan sus trabajos. Activistas argumentan que situaciones como la de Ana desalientan a presuntas víctimas de denunciar a sus empleadores por maltrato o robo de salario.

Un reporte del 2015 del Polaris Project determinó que de 30,000 casos de trata de personas reportados mediante llamadas a una linea de asistencia entre el 2007 y el 2014, 18 por ciento se trataba de personas con visas temporales.

Ahora activistas y abogados se preguntan si casos como el de Ana podrían incrementar bajo las políticas migratorias más estrictas de la administración Trump.

En memorandos sobre el trato a las víctimas emitidos bajo la administración Obama, se instruyó a los agentes de inmigración usar “discreción administrativa” y evitar encerrar a personas que hayan denunciado abuso o estén cooperando con las autoridades en un caso de trata de personas. Sin embargo, en las directrices emitidas en febrero por el entonces Secretario de Seguridad Interna, John Kelly, no hay referencias sobre este tema.

“Es muy frustrante porque parece que vamos para atrás, después de todo el progreso que hemos logrado”, dijo Vallejo, la abogada. “Por un lado tenemos equipos y agentes de Seguridad Interna bien informados sobre como lidiar con víctimas, pero si una víctima de trata logra escapar de sus abusadores, y estos ponen acusaciones falsas con la policía antes de que ella pueda contactar a las autoridades, entonces ella podría terminar arrestada y hasta deportada”.

Según las nuevas directrices, cualquier persona que esté en el país indocumentada es prioridad para la deportación si es sospechosa de haber cometido una actividad delictiva. Bajo la administración Obama, agentes de inmigración podían decidir no arrestar a algunos indocumentados que no hayan sido encontrados culpables de cometer delitos.

La historia de Ana

Casi nueve meses después de dejar la vivienda de sus empleadores y buscar ayuda en el Centro de Trabajadores de Miami , Ana se enteró de que la gente que la trajo de Colombia la había acusado de robo. El caso ha permanecido abierto por más de un año, sin que los querellantes presenten evidencia y sin que la policía entreviste a Ana. Las autoridades nunca han presentado cargos en su contra.

Esto fue lo que pasó, de acuerdo con el testimonio de Ana, abogados y un reporte del Departamento del Trabajo:

El 28 de octubre del 2016, un día después de que Ana abandonara la casa, y luego de intentar convencerla de que volviera —según muestran registros telefónicos— sus antiguos empleadores llamaron a la policía y reportaron que ella se robó $1,200.

De acuerdo con un reporte del New Orleans Workers Center for Racial Justice, las acusaciones sin base o falsas son una forma común de represalia entre empleadores de trabajadores inmigrantes. Según el análisis en cientos de casos de de denuncias de abusos, individuos o empresas “aprovechan las políticas de inmigración para ocultar sus propias actividades delictivas”, al tratar de “deportar la evidencia” de sus abusos.

El 30 de octubre, la antigua jefa de Ana le envió un mensaje de texto diciéndole que la decisión de marcharse había sido un acto de “deslealtad”.

“Piensa en tus hijos en cualquier decisión en cualquier decisión que vayas a tomar. Ellos necesitan una madre que no cometa errores y que tome las mejores decisiones para el bienestar de ellos”, le dijo en el mensaje, de acuerdo con el reporte del Departamento del Trabajo.

“[Ana] teme que sus empleadores tomen represalias contra ella y su familia en Colombia”, agrega el reporte, que describe a los empleadores como personas influyentes y con dinero. El Nuevo Herald no contactó a las personas que emplearon a Ana ni está revelando sus identidades debido a la naturaleza del caso.

Unos días después de recibir el mensaje presuntamente amenazante, Ana puso la denuncia ante el Departamento del Trabajo. La agencia inició una investigación en el 2017 y agentes de ese departamento entrevistaron a Ana varias veces.

En cautiverio

El reporte de la investigación describe una situación de cautiverio. Inicialmente Ana tenía que usar el teléfono de su jefa para comunicarse con su familia. Sus conversaciones de Facebook fueron vigiladas. El dinero para comprar comida era limitado y cuando se quejó de problemas de salud no era escuchada.

En una ocasión le dijeron que tomara analgésicos para un fuerte dolor. Pero cuando una amiga del edificio llevó a Ana a una clínica de emergencias, fue diagnosticada con una infección en los riñones.

En junio de este año, Ana viajaba como pasajera en un vehículo cuyo conductor era indocumentado, cuando intentaron entrar al Puerto Everglades, en Fort Lauderdale. Iban a una presentación en el centro de convenciones y aparentemente desconocían que el lugar es custodiado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza. Para entonces, la visa de Ana había expirado y se encontraba en el país indocumentada.

“Muchas veces he pensado en firmar esos papeles [de deportación voluntaria] e irme, esto es horrible, horrible. Pero pienso en mis hijos y en lo que podría pasar si regreso [a Colombia]”, dijo Ana.

La abogada Hill dijo que estaba esperando la certificación que eventualmente emitió el Departamento de Justicia para solicitar la Visa T para Ana, una visa especial para víctimas de trata de personas y sus familiares inmediatos. Tras su detención, Hill presentó la solicitud sin esperar la certificación, aunque eso representara que la solicitud tuviera menos fuerza.

“Tengo muchas preguntas, y creo que igual que muchas personas que lidian con estos casos: ¿Es así como van a ser las cosas de ahora en adelante? ¿Es así como vamos a tratar a las víctimas, a las presuntas víctimas?”, dijo Hill. “En todo este proceso yo esperaba que los agentes, que el juez, que alguien tomará una decisión a favor de proteger a [Ana]. Todos dijeron que no podían”.