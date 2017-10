Arrestan a sospechoso de haber assinado a puñaladas a ingeniero nuclear en Kendall

Un hombre que encaró un cargo de intento de asesinato hace siete años cuando era adolescente fue arrestado el jueves y acusado de haber matado a cuchilladas a Alexander Restrepo el pasado sábado por la noche. El incidente ocurrió afuera de una casa donde tenía lugar una fiesta por Halloween.

Restrepo, de 33 años, que trabajaba como ingeniero nuclear en la estación de la planta Turkey Point, se iba de la fiesta y, una vez en la calle, lo confrontó un grupo de hombres, discutieron y fue apuñalado en el torso varias veces, dijo el detective Argemis Colomé, portavoz de la policía del Condado Miami-Dade.

Colomé dijo que la pelea comenzó en la casa donde se celebraba la fiesta, en el 15747 SW 147th Street, y luego continuó en la calle.

Su hermano Christopher resultó herido en la mano derecha y en la cabeza.

El jueves, la policía detuvo a Edwin Ríos, de 24 años, y lo acusó de homicidio en segundo grado con un arma mortal y de intento de homicidio en segundo grado.

Ríos, que vive en el suroeste de Miami-Dade, ha tenido numerosos encontronazos con la ley.

Según el canal WPLG Local 10, los hermanos Restrepo estaban en una fiesta de Halloween cuando se enfrascaron en algún tipo de altercado verbal dentro de la casa. Los anfitriones le pidieron a los que se involucraron en la discusión que salieran de la casa.

De acuerdo con varios testigos, la pelea siguió subiendo de tono en la calle. Christopher Restrepo dijo que él y su hermano fueron emboscados y él salió herido en una mano. El ataque quedó captado por un video de vigilancia, dijeron los vecinos.

“Mi hermano me salvó la vida porque se metió en la pelea, no sé con cuántos hombres, y me hubiera costado mucho trabajo poder escapar”, le dijo Christopher Restrepo a WPLG.

Restrepo, graduado de la secundaria Coral Reef High y posteriormente de la Universidad de la Florida (UF), fue recordado por su familia y por un gran número de amigos que escribieron comentarios en las redes sociales a principios de esta semana.