Tres adolescentes se lesionan gravemente tras aparatoso accidente en Pembroke Pines

Tres adolescentes tuvieron que ser llevados al hospital donde se recuperan de un terrible accidente que tuvo lugar en una calle de Pembroke Pines que las fuertes lluvias del fin de semana habían vuelto absolutamente rebaladiza.

Según la policía, la velocidad, el alcohol o el mal tiempo pudieran haber sido un factor en el choque.

Hebert Jirón, de 18 años, estudiante de último año de la secundaria West Broward, está ahora entre la vida y la muerte. Jirón era quien conducía el Acura del 2003 cuando se estrelló el sábado pasado en la cuadra 500 de South Dykes Road.

“Los médicos dijeron que no sabían cómo pudo sobrevivir”, dijo Nohemi Chávez, la tía de Jirón.

Jirón sobrevivió, en efecto, pero está muy grave.

En el auto iban con él otros dos pasajeros, Dylan B. Pintado, de 18 años, y otro amigo de 16 años, cuya identidad no se divulgó.

Esa noche, sobre las 10:00 p.m., Jirón le dijo a su madre que iba a una fiesta

Los familiares cren que Jirón impactó un poste de la electricidad y perdió el control del vehículo. La policía de Pembroke Pines dijo que el automóvil se encaramó en el separador de vía y terminó estrellándose contra un árbol.

“Los jóvenes no comprenden”, agregó Chávez. “No entienden. Si el tiempo no está bueno, no pueden ver las consecuencias”.

Jirón sufrió lesiones que le amenazan la vida. Los dos pasajeros sufrieron también serias lesiones, aunque menores.