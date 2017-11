Muere en Miami la cantante María Martha Serra Lima

La cantante argentina María Martha Serra Lima murió el jueves a la 2:30 de la mañana en la ciudad de Miami.

La artista estaba internada en estado grave, después de haberse sometido a una intervención quirúrgica debido a dolores lumbares.

Su agencia de representación, HPU International Production LLC, indicó que a la cantante, que estaba a un mes de cumplir los 73 años, le apareció una enfermedad “cuando nadie lo esperaba”, pero sin dar más detalles.

El sitio de noticias Infobae asegura que la muerte de la cantante no tuvo relación con las operaciones, sino con un supuesto cáncer de páncreas que sufría.

“Como la Sra. María Martha Serra Lima lo solicitó, sus restos serán cremados y arrojados al Mar Caribeño, en el que tantos momentos lindos vivió”, informó la agencia que la representaba a través de un comunicado en Facebook.

La cantante había sido operada dos veces a finales de septiembre por problemas en la columna que le dificultaban caminar.

“O me opero o no camino más, esa es la verdad”, había dicho en declaraciones al diario argentino Clarín. “Ahora camino con un bastón para ayudarme porque me caigo todo el tiempo. Una pierna la siento menos. Me duele estar parada”.

Serra Lima, nacida en 1944, tuvo casi cuatro décadas de carrera artística en las que publicó 46 discos, desde María Martha Serra Lima en 1978 hasta María Martha International 2013.

La fama le llegó en 1980 con la canción “Dudo lo que pasa (qué es lo que tiene él)”. Desde entonces, grabó temas con otras leyendas de la música latina como Sandro, Estela Raval y el Trío Los Panchos.

Historia en desarrollo.