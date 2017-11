Misteriosa ‘clínica de la muerte’ opera en Monkey Jungle, revelan varios entrenadores

More Videos 2:02 María Elena Hernández tendra que abandonar EEUU, su casa por casi 20 años Pause 0:54 Video de Monkey Jungle muestra presunto abuso a los animales 0:23 Llega extraditado a Miami un "coyote" acusado de asesinar a inmigrantes cubanos 0:56 A plena luz del día roban un carro en el Versailles de Miami 5:12 Desgarrador video: Así torturan a vacas de Florida para incrementar producción de leche 0:21 Arrastran y detienen a manifestantes que protestaban propuesta para la reforma de salud 3:44 Reportero de Univision agredido por el régimen en Venezuela narra aterradora experiencia 2:10 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 0:57 Cinema Venezuela: lo mejor del cine de un país en su peor momento 2:10 Leo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 Video Link copy Embed Code copy

Video nuevo de Monkey Jungle muestra presunto abuso En nuevas denuncias reveladas esta semana, ex entrenadores de Monkey Jungle dicen que sus animales están siendo maltratados por la administración del parque. El parque niega las acusaciones. En nuevas denuncias reveladas esta semana, ex entrenadores de Monkey Jungle dicen que sus animales están siendo maltratados por la administración del parque. El parque niega las acusaciones. Edited by Matias J. Ocner and Chabeli Herrera el Nuevo Herald

