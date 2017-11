South Beach tendrá su primera tienda Target

El epicentro de lo chic y moderno de Miami-Dade se está volviendo práctico: una tienda Target llegará a South Beach.

El gigante de las ventas minoristas abrirá un Target de pequeño tamaño — las tiendas compactas buscan clientes más jóvenes y compradores que ordenan en Internet y después recogen en la tienda — en el centro comercial "BLVD at Lenox" de la compañía Comras, que se está erigiendo en 1045 Fifth St. de Miami Beach.

El nuevo centro comercial irá donde ahora está el club nocturno Ivy, que actualmente está cerrado y que será demolido. El inicio de la construcción está programado para principios del 2018 y se terminará en la primavera del 2019.

La mini tienda Target medirá 33,000 pies cuadrados. Las grandes tiendas regulares de Target en áreas suburbanas tienen un tamaño que varía de 120,000 a 200,000 pies cuadrados.

Target será la tienda central del proyecto BLVD de cuatro pisos y 67,000 pies cuadrados, que incluirá 227 espacios de estacionamiento y 27,000 pies cuadrados de espacio en la planta baja para inquilinos más pequeños orientados a servicios tales como bancos, gimnasios, restaurantes casuales y compañías de telecomunicaciones.

La estructura contará con un diseño abierto de Zyscovich Architects destinado a atraer a los peatones. La planta baja se elevará, adelantándose a los proyectos de levantamiento de calles de Miami Beach para combatir las inundaciones y el aumento del nivel del mar.

El proyecto BLVD se ubicará al este y al otro lado de la calle del centro comercial en 1100 Fifth St. que los automovilistas ven cuando entran a Miami Beach a través del viaducto MacArthur. Ese centro actualmente alberga Publix, Best Buy, Total Wine, T.J. Maxx y Ross Dress for Less.

"Los minoristas tienen que cambiar la forma de pensar sobre las tiendas tradicionales", dijo Michael Comras, fundador de Comras Company, la firma de desarrollo inmobiliario y corretaje especializada en tiendas y que actualmente supervisa la renovación de CocoWalk en Coconut. "Target ha cambiado todo su programa. Ahora van a los mercados urbanos más pequeños, donde pueden asumir el papel de una tienda comunitaria, porque compiten contra los minoristas en Internet. Estas tiendas más pequeñas venden productos personalizados para esa área".

La industria minorista sigue luchando por reinventarse en el área digital, con más de 6,300 cierres de tiendas anunciados este año por varias cadenas nacionales. Las acciones de Target han caído casi un 20 por ciento en 2017, de $72.75 el 3 de enero a $60.43 el 13 de noviembre.

A principios de este mes, Target anunció que el 3 de febrero de 2018 cerrará 12 de sus tiendas de bajo rendimiento en nueve estados, incluida la de Lauderhill, en 7730 W. Commercial Blvd. La compañía anunciará el 15 de noviembre sus ganancias del tercer trimestre del 2017.

Para combatir el tráfico menor de público, Target está remodelando algunas de sus tiendas existentes, afirmando marcas exclusivas y haciendo hincapié en las ventas en línea. Target también ha estado impulsando sus tiendas de formato pequeño desde el 2016 en mercados como la ciudad de Nueva York en una forma de llegar a los compradores en áreas urbanas densamente pobladas y las comunidades universitarias.

La compañía espera tener 130 mini tiendas abiertas en Estados Unidos para fines del 2019.

"Target ha estado buscando la ubicación ideal para una tienda de formato pequeño en Miami Beach, por lo que estamos encantados de ser parte del BLVD en el complejo comercial Lenox para servir convenientemente a residentes y turistas con un surtido único de productos que solo Target puede brindar”, dijo en un comunicado el vicepresidente senior de Target, Mark Schindele.

Algunos propietarios de South Beach tienen dificultades para encontrar inquilinos que puedan pagar sus altos alquileres. Según Colliers International South Florida, la tasa de vacantes en Lincoln Road, el icónico centro comercial de 10 cuadras al aire libre que se extiende desde Alton Road hasta Washington Avenue, actualmente es del 13 por ciento, de un 8.5 por ciento en el 2016 y 5.4 por ciento en el 2015.

Pero mientras las tiendas de lujo agonizan, algunos analistas dicen que Target y South Beach son una buena opción que llena un vacío que las tiendas caras no pueden.

"Hay una gran demanda de este tipo de tiendas, a pesar de que South Beach está muy enfocada en las tiendas costosas y de alto perfil", dijo Noa Figari, vicepresidenta de arrendamiento de núcleos urbanos de Colliers International South Florida. "Hay muchas comunidades adineradas en South Beach, como el área al sur de Fifth Street. Pero también aquí hay muchas comunidades regulares llenas de personas que aprovecharán una tienda Target, y la ubicación es excelente. Les irá muy bien".

La ubicación de South Beach será la segunda ubicación de una mini tienda de Target en Florida. La primera abrió en Gainesville a principios de este año.

Rene Rodriguez: 305-376-3611, @ReneMiamiHerald