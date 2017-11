Los planes de emergencia para hogares de ancianos son casi un secreto de estado

Para proteger a los ancianos y residentes discapacitados de los 683 hogares de ancianos de Florida de los estragos de una tormenta como Irma u otro desastre, la ley estatal requiere que los administradores presenten cada año detallados planes de emergencia a los reguladores.

¿Tendrán los residentes suficiente comida y agua para sobrevivir a un aislamiento prolongado? ¿A dónde irán durante una evacuación obligatoria? ¿Cómo llegarán allí? ¿Hay un generador para los sistemas de aire acondicionado o respiradores?

Pero si espera ver el plan de manejo de emergencias antes de trasladar a un ser querido a un hogar de ancianos del sur de la Florida, buena suerte. Dos condados, Broward y Palm Beach, se negaron a divulgar los planes de emergencia cuando el Miami Herald presentó solicitudes de registros públicos, citando una ley estatal diseñada para proteger los espacios públicos en caso de terrorismo. Miami-Dade dio a conocer planes para sus 54 hogares de ancianos, pero estaban muy censurados y dejaban fuera la información crucial.

Los planes de desastres no son meramente ejercicios burocráticos. El Centro de Rehabilitación de Hollywood Hills dio una lección concreta sobre las consecuencias de un fracaso en septiembre, cuando el huracán Irma dejó el hogar de ancianos sin un sistema ventilación. Catorce ancianos murieron.

La información disponible apunta a una realidad preocupante: muchos de los planes serán de poca ayuda la próxima vez que se presente un huracán.

“¿Quiénes son estos burócratas que les están diciendo a los consumidores lo que pueden, y no pueden, obtener de los hogares de ancianos donde están sus abuelas? Somos los contribuyentes; financiamos estos lugares “, dijo Brian Lee, director ejecutivo de Families for Better Care, un grupo de defensa de personas que necesitan cuidados a largo plazo.

Cuando los vientos de Irma azotaron la costa este de la Florida el 10 de septiembre, se llevaron el sistema de aire acondicionado del Centro de Rehabilitación Hollywood Hills. La casa estaba al otro lado de un callejón de uno de los hospitales públicos más grandes de Broward, el Memorial Regional de Hollywood. El personal de la casa esperó horas para actuar mientras el lugar se convertía en una sauna mortal. La policía y los reguladores aún están investigando las 14 muertes.

El 16 de septiembre, el gobernador Rick Scott emitió una serie de órdenes de emergencia. La más controvertida fue exigir que los hogares de ancianos y las instalaciones de residencia asistida tuvieran generadores y combustible adecuados para mantener las operaciones y los sistemas de enfriamiento durante al menos 96 horas después de una interrupción. Otro requisito: todas las agencias locales de manejo de emergencias “deben publicar todos los planes de gestión de emergencias aprobados en su sitio web en los 10 días posteriores a la aprobación del plan”.

Se suponía que el plan de manejo de emergencia de 43 páginas de Hollywood Hills prevendría el tipo de tragedia que dejó más de una docena de muertos. Pero, en medio de los detalles sobre la ropa limpia y los alimentos enlatados, el plan no mencionó cómo los administradores mantendrían frescos a los residentes si se interrumpiera la electricidad. El plan incluía autoevaluaciones internas con calificaciones de “excelentes” y secciones que se copiaron y pegaron del año anterior.

Es difícil decir si el plan de emergencia de Hollywood Hills representa la norma en lugar de una excepción. Después de que el Miami Herald primero escribiera al respecto, subrayando las fallas, los gerentes de emergencias del condado de Broward sugirieron que lo habían divulgado por error y lo declararon confidencial junto todos los demás,. Los administradores del Condado de Palm Beach inicialmente acordaron dar a conocer un puñado de planes de emergencia que se habían solicitado, pero luego cambiaron de opinión también.

Aunque Miami-Dade publicó sus planes, los funcionarios del condado dijeron que la información censurada reflejaba delicados detalles de seguridad, pero declinaron decirle al Herald por qué la información sobre suministros de alimentos, entre otras cosas, representaría una amenaza de “seguridad”.

“Lo que hemos visto de los consumidores y los investigadores federales es una mayor demanda de transparencia”, dijo Lee, del grupo de defensa. “Es exactamente lo opuesto a la demanda de los consumidores: la información que es crucial que deben conocer las personas cuando están poniendo a un ser querido en un hogar de ancianos”. Estas son preguntas obvias que le harías a un asilo de ancianos. ¿Qué sucederá en una situación de emergencia?”, agregó Lee, ex defensor del pueblo en Florida sobre cuidados a largo plazo.

A pesar de las redacciones, los 54 planes de emergencia revisados ​​por el Miami Herald proporcionan pistas sólidas sobre lo que algunos legisladores y administradores del condado quieren mantener oculto, y pintan un panorama sombrío de la supervisión gubernamental de una de las industrias más poderosas del estado.

Uno de cada cuatro de los planes que enviaron los hogares estaba en gran parte en blanco. De ellos, uno de cada tres reconoció que el hogar de ancianos no pudo mantener un suministro semanal de raciones de alimentos de emergencia, un requisito estatal. Veintinueve de los hogares no informó cuánto tardarían en evacuar a todos sus residentes en caso de un desastre o emergencia.

Uno de los hogares, en el noreste de Miami-Dade, respondió la mayoría de las preguntas con “Ver el plan”, pero el plan no estaba incluido en lo que el condado entregó al Herald.

En todo el estado, se requiere que alrededor de 8,000 proveedores de servicios de salud y sociales desarrollen planes de emergencia como condición para sus licencias, lo que incluye 275,000 camas.

“La norma de emergencia requiere que todos los planes aprobados sean publicados en línea por los funcionarios de administración de emergencias del condado dentro de los 10 días de la aprobación del plan”, dijo Mallory McManus, portavoz de la Agencia estatal de Administración de Atención Médica (AHCA, por su sigla en inglés), que autoriza y supervisa hogares de ancianos y centros de residencia asistida. “AHCA ha comenzado el proceso permanente de elaboración de normas y está trabajando con la legislatura para garantizar una mayor transparencia de los planes de emergencia”.

En una audiencia del 9 de noviembre ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Florida sobre Respuesta y Preparación para Huracanes, la Subsecretaria de AHCA Molly McKinstry dijo que la supervisión de los planes de emergencia recae en las oficinas de administración de emergencias del condado.

“En realidad no vemos muchos planes durante el proceso de revisión”. Estamos disponibles si hay preguntas. Pero creo que hay desafíos significativos para tratar de revisar los planes y proveer una decisión en 60 días”, dijo McKinstry,

Los planes “subrayan la importancia de que estas instalaciones sean autosuficientes durante una emergencia”, indicó McKinstry. Realmente están diseñados para requerir que las instalaciones piensen en todas las situaciones que puedan surgir. Si necesitan evacuar ¿En qué tipo de zona de evacuación se encuentran? ¿Cómo llegarán allí? ¿Cómo regresarán?

Si la meta es la autosuficiencia, es difícil ver lo ocurrido en la semana del 10 de septiembre como algo alentador.

El fracaso de los planes de evacuación recíprocos era palpable después de Irma. En algunos casos, los hogares no podían evacuar al lugar que habían planeado porque el otro hogar, a menudo en el mismo barrio o ciudad, tampoco tenía electricidad.

Sin embargo, si a los consumidores les preocupa esa posibilidad, no hay forma de saber a dónde serán evacuados sus padres o abuelos ancianos. En los planes de Miami-Dade, los únicos que el Herald pudo obtener, no está esa información.

Charles Cyrille, director de la división de manejo de emergencias de Miami-Dade, dijo que dos personas en la oficina revisan los planes para hogares de ancianos y centros de vida asistida durante todo el año. Cada año, los hogares de ancianos deben volver a enviar los acuerdos actualizados sobre el acceso al agua, el transporte, los alimentos y los ajustes de alojamiento en caso de desastre.

La parte del plan que detalla las responsabilidades del personal y la organización en una emergencia, así como la notificación a las familias, se supone que debe mantenerse actualizada, indicó.

Dijo que investigará por qué faltaba parte de esta información.

“Se supone que debe mantenerse actualizado”, dijo Cyrille. “Definitivamente investigaré eso”.