Ataque verbal a conductor de Uber de Miami le sale muy caro a fiscal

Un viaje en Uber ebria por la noche le resultó costoso a una mujer de Texas.

Jody Warner, de 32 años, fue despedida el lunes de su trabajo como fiscal asistente del distrito en el Condado de Dallas después de que se conociera un audio en que insulta a un conductor la noche del viernes.

El martes, Warner se dirigió a los periodistas y explicó lo que hizo. "Avergoncé a mi familia. Me abochorné a mí misma. Yo no soy así ", dijo Warner entre lágrimas a la prensa. "Deseo pedir disculpas por mi lenguaje a la oficina del fiscal del distrito por avergonzar a la oficina que quiero y respeto mucho".

Warner, que trabajó en la unidad de delitos contra niños, admitió que había bebido demasiado antes del nefasto viaje.

El conductor Shaun Platt, quien según Facebook es originario de Miami Springs, le dijo a ABC News que creía que el alcohol era el culpable de la diatriba de Warner.

"Siguió diciendo que era asistente del fiscal y dijo: '¿A quién van a creer, a ti o a mí?' Y yo dije: '¿Sabes qué? Tienes razón’, así que saqué mi teléfono y la grabé".

(Puede escuchar la perturbadora interacción en Reddit aquí)

En el audio, se puede escuchar a Warner mascullando las palabras, diciéndole a Platt que tiene que llevarla a su destino, mientras él insiste en que abandone su vehículo.

"Me sentí incómoda con la ruta que me estaba llevando", dijo Warner. "La ruta era diferente a la que me habían llevado antes".

En el audio, ella continúa despotricando y maldiciendo. "Eres tan estúpido. Quiero que los policías vengan para que puedan joderte”, se puede escuchar diciendo a Warner.

Finalmente llamó a la policía. Cuando llegaron los policías, Platt no presentó cargos.

Platt afirma que Warner lo golpeó. Ella insiste en que nunca lo tocó.