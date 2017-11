¿Está Miami en la lista para ser la segunda sede de Amazon?

Miami, no te respetan.

No sabremos hasta el 2018 si el área metropolitana de Miami gana o incluso llega a colocarse en la corta lista para la nueva sede de Amazon en América del Norte, llamada HQ2. El ganador se lleva un premio que incluye hasta 50,000 trabajos de sueldos altos, que rápidamente convertirían al sur de la Florida en el centro tecnológico que ha estado tratando de crear.

Y la competencia seguramente será dura. El gigante del comercio electrónico recibió 238 propuestas de todo el continente en respuesta a su convocatoria abierta y muy pública para solicitudes. Para el 19 de octubre todos, desde Nueva York, Los Ángeles, Vancouver (Canadá), Detroit, Chattanooga, Tennessee, expresaron aspiraciones por el proyecto de $5 mil millones. El Beacon Council de Miami-Dade, en colaboración con la Alianza de Greater Fort Lauderdale y la Junta de Desarrollo Empresarial del Condado de Palm Beach, puso ocho sitios en su propuesta, incluidos el centro de Miami y Doral. Tampa, Orlando y Jacksonville también presentaron propuestas.

Sin embargo, la desventaja de las ciudades en este sorteo de desarrollo económico ha aumentado en las semanas recientes. La última es un análisis del Wall Street Journal, donde la publicación clasificó las áreas según los indicadores clave incluidos en el pedido de Amazon: nivel técnico de la mano de obra, estado fiscal, costo de vida, población universitaria, cultura adecuada y rango impositivo estatal.

Podría parecer que el sur de la Florida, donde no hay impuestos estatales, con vibrantes centros urbanos para la generación de milenarios, la universidad más grande del país y el muy publicitado Magic Leap, pudieran jugar un buen papel. Pero si aún no lo sabe, Miami ni siquiera está en el mapa.

El Wall Street Journal ubicó a Dallas, Boston y Washington, D.C., en la cima, todos también favoritos en otros análisis. Atlanta, Chicago, Denver, Nueva York y Nashville fueron los siguientes, seguidos por Austin, Minneapolis y Newark, a los que calificó de "poco probables".

Otras clasificaciones también han afectado a Miami. Un análisis de The New York Times eligió Denver, aunque Magic City alcanzó la lista de semifinalistas. La firma de calificaciones Moody's fue la más optimista y colocó a Miami en el puesto número 7, pero cree que Amazon elegirá Austin, Atlanta o Filadelfia. El ranking de Sperling's Best Places se inclina por Atlanta, Boston y Chicago, y coloca a Miami en el puesto 22, entre Nashville y Los Ángeles. Miami no estuvo en los 20 puestos principales de Anderson Economics Group, y otra media docena no clasificó a Miami en lo absoluto.

Ninguno de los rankings incluye la gran incógnita: qué incentivos aportarán los estados y las áreas metropolitanas para atraer a Amazon y cuán importante será ese factor. Se informa que Nueva Jersey está ofreciendo un tentador paquete de $7 mil millones.

Las Vegas está apostando por los nombres familiares: Atlanta, Austin y Boston. Aún así, incluso Las Vegas pone las probabilidades de Miami en 20-1, mucho más altas que la mayoría de candidatos de América del Norte.