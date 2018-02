¿Jennifer López encontró su alma gemela, Shakira perderá la suya? Esto es lo que pronostica una psíquica

Jennifer López y el ex beisbolista Álex Rodríguez viven un tórrido romance desde el pasado invierno y con frecuencia se les observa en eventos muy sonrientes, ¿pero esta relación se mantendrá estable?

La famosa psíquica de Miami Alexis Reyes emitió pronósticos sobre esos amores y los de la destacada cantante colombiana Shakira con su marido, Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, quienes según rumores estarían afrontando conflictos sentimentales.

Para Reyes, la “Diva del Bronx” encontró a su “media mitad” en Rodríguez y descartó que esté embarazada como se ha especulado en redes sociales, luego de que se publicara una foto de la cantante en su reciente concierto en Dubai, donde algunos de sus fanáticos dicen que su vientre se ve un poco abultado.

“Veo que ellos van a estar buscando niños, pero yo no siento que ella está embarazada ahora. Ellos quieren hijos”, dijo la psíquica en el programa “Un nuevo día” de la cadena hispana de televisión Telemundo.

En una reciente entrevista con la revista Vanity Fair J.Lo, como también es conocida la cantante, dijo de su relación con Rodríguez que “lo entiendo de una manera que no creo que nadie más pueda, y él me entiende de una manera que nadie más podría”.

Shakira y Piqué

Las predicciones de la psíquica con respecto a la relación sentimental de Shakira no son muy alentadoras.

“Yo no creo que haya un final bonito, veo mucho conflicto. Creo que este estrés de ella tiene que ver son su relación, con problemas legales, problemas personales”, expresó Reyes, que ha utilizado sus dones para tratar de ayudar a la policía de Miami a resolver crímenes.

La cantante de pop latino tuvo que suspender recientemente el inicio de su gira “El Dorado World Tour” que comenzaba el pasado 8 de noviembre en Colonia, Alemania, y que incluía conciertos en París el 10 y 11 de noviembre; en Amberes, Bélgica el 12 de noviembre y en Amsterdam el 14 de noviembre.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la artista colombiana dijo que “desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento”.

Reyes dijo que “no creo que sea solamente un problema de salud” y explicó que es una combinación de factores, incluyendo posibles conflictos sentimentales con su pareja Gerard Piqué.

Al ser preguntada por el conductor del programa si considera que el futbolista le es infiel a Shakira, respondió: “Por lo que veo sí, es un tipo que le gusta ser Casanova, esa la forma de él de ser, no creo que lo puedan cambiar”.