Joe Carollo regresa a la política en Miami, ahora como comisionado del Distrito 3

El ex alcalde de Miami Joe Carollo volvió a la arena política tras ganar este martes un escaño en la Comisión de Miami por el Distrito 3 y luego de 16 años de no aspirar a ningún cargo público.

El político cubanoamericano de 62 años venció en segunda vuelta a su rival Alfonso “Alfie” León en una contienda caracterizada por acusaciones de lado y lado.

En los resultados de las 10:00 p.m., Carollo superaba a su contrincante, abogado de 32 años, con el 52.7 por ciento (2,408 votos) y por una estrecha diferencia de 251 sufragios.

La jornada electoral estuvo marcada por la baja participación: sólo 4,565 personas votaron, incluyendo de manera anticipada, por correo y en las urnas.

En su discurso de victoria, en el restaurante El Pub, en La Pequeña Habana, Carollo agradeció a las personas que creyeron en él y no en “las mentiras que se lanzaron en su contra”.

Así mismo, no perdió la oportunidad para arremeter no solo contra su contrincante sino contra lo que él llamó los “traficantes de intereses de la ciudad” que intentaron boicotear su campaña.

“Yo no creo que nadie que esté aquí entienda lo que teníamos en contra: los intereses más grandes del Estado, la dinastía que quiere controlar tanto el gobierno del condado como el de la ciudad y los traficantes de influencias que se quieren hacer dueños de la ciudad de Miami”, dijo.

“No les puedo decir cómo me dolió cuando vi y confirmé que las principales firmas de las fuerzas republicanas de este estado estaban contra mí”.

El político se refirió concretamente al ex alcalde de Miami Xavier Suárez como uno de los principales rivales: “Creo que no hay secretos para nadie: el señor Xavier Suárez puso toda su maquinaria para ver cómo me vencían, pero aquí estamos”.

De su rival Alfonso León dijo que fue un candidato “reclutado por los traficantes de influencias”.

Carollo se comprometió a erradicar el crimen de las calles, quitar las cámaras de luz roja y construir 10,000 unidades de viviendas asequibles.

"Aunque solo haga vivienda, eso mejorará la vida de mucha gente", dijo.

El lunes, León demandó a Carollo y al supervisor de elecciones de Miami-Dade alegando que Carollo había violado los requisitos de residencia al no mudarse a su apartamento en el Distrito 3 más de un año antes de que calificara para postularse para el cargo. La demanda, presentada en el tribunal civil de Miami-Dade, solicitó una orden judicial para evitar que Carollo se postule como comisionado de la ciudad.

"Esta es otra broma de la campaña de León. No hay preocupación. Mis abogados se encargarán de eso", dijo Carollo tras enterarse de la queja por información de un reportero del Miami Herald.

Carollo jurará el cargo el 2 de diciembre y reemplazará a su hermano, Frank Carollo, quien deja la Comisión tras cumplir el límite de términos en ese cargo y en un distrito que representa una amplia base de electores hispanos.