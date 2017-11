Joe Carollo no podía postularse para la Comisión de Miami, reclama su oponente en una demanda

Horas antes de perder una polémica elección el martes por la noche ante el ex alcalde de Miami, Joe Carollo, el candidato a la comisión del Distrito 3, Alfonso "Alfie" León, presentó una demanda para invalidar la candidatura de Carollo.

León, que silenciosamente presentó una queja de emergencia el lunes, víspera de las elecciones, afirma que Carollo no cumplió con los requisitos de residencia de Miami, que exige que los candidatos vivan dentro del distrito que buscan representar durante al menos un año antes de la fecha límite para anotarse en la boleta. En Miami, la fecha límite este año fue el 23 de septiembre.

El contrato de alquiler de Carollo en el apartamento 504 en Brickell Station Lofts muestra que lo hizo un día antes de esa fecha.

El ex alcalde había vivido en una casa de Coconut Grove en Morris Lane desde el 2001, pero alquiló su apartamento de West Brickell dentro de los límites del Distrito 3 el 22 de septiembre del 2016. Pagó con un cheque de caja de $7,000, que junto con el contrato de arrendamiento se entregó a Miami empleado de la ciudad en septiembre cuando Carollo calificó para entrar en la boleta.

Carollo en efecto ha tenido el apartamento por muchos meses. Se reunió con un reportero del Miami Herald allí a principios del 2017 para hablar sobre las elecciones y revisar su contrato de arrendamiento.

Pero León afirma que Carollo no se mudó al apartamento hasta octubre, como muy pronto. En un eco de acusaciones hechas el viernes en una conferencia de prensa frente a la casa de Carollo en Coconut Grove, Juan Carlos Planas, el abogado de Leon, alegó en la demanda que Carollo no cumplió con los requisitos de residencia porque no cambió su registro de votante hasta octubre o su licencia de conducir dirección hasta enero. Carollo cambió la dirección a fines de diciembre, de acuerdo con los registros estatales.

"Esto es otro ridículo de la campaña de León", dijo Carollo, quien se enteró de la denuncia por un reportero del Miami Herald. "No me preocupa. Mis abogados se encargarán de eso".

Carollo, quien extraoficialmente venció a León por 251 votos, tomaría posesión de su cargo el 2 de diciembre. Pero es posible que la demanda, que nombra a Carollo, y a la supervisora de elecciones Christina White y al secretario de la ciudad Todd Hannon como acusados, pueda continuar después de esa fecha.

No se pudo contactar a León el martes por la noche. Planas se negó a comentar.

Carollo calificó la demanda como un "Ave María". Dijo que está deseoso de deponer a Leon, a quien ha acusado de fraude electoral y de haberlo atacado en una campaña de mentiras financiada por cabilderos.

"¿Es esta la manera en que hacemos las cosas en Estados Unidos? ¿Presentas una denuncia cuando sabes que vas a perder una elección? Se supone que si sabían que realmente no vivía en el distrito, hubiesen presentado la demanda antes, no el día de la elección ", dijo Carollo. "Es demasiado tarde".