Tomás Regalado deja el cargo con sólo $9,000 en el bolsillo. Dice que ‘no tiene nada de qué arrepentirse’

En la que sería su última tarde para disfrutar la espaciosa oficina del alcalde de Miami, Tomás Regalado se sentía un poco incómodo.

En el lugar se sentía un penetrante olor a humedad, el aire acondicionado no funcionaba y la brisa comenzó a hacer que la lluvia entrara por las ventanas abiertas. En las paredes no quedaba nada, las fotos de un Regalado más joven en sus días de corresponsal extranjero de noticias ya estaban guardadas.

Después de ocho años como jefe del Ayuntamiento de Miami en Dinner Key, las señales apuntaban todas a lo mismo: se acabó.

Por primera vez en más de 21 años, no hay un Regalado en un cargo electo en Miami. La semana pasada, Francis Suárez juró el cargo y Regalado, ex periodista convertido en político, se convirtió en un ciudadano privado quien por primera vez desde 1996 tratará de ver qué hace con su vida que no sea relacionado a un cargo público. A los 70 años, Regalado habla sobre este capítulo de su vida como si fuera el último, discute el pasado como material de un libro de recuerdos y el futuro en términos de “si estoy vivo”.

“Es como dijo Nixon”, dijo Regalado cuando fue a la recepción a recibir a un reportero. “Ya no tendrán que darme más patadas”.

Y uno tendría que perdonar a Regalado por mostrarse a la defensiva, porque ha pasado por tiempos mejores.

Lo que pudiera ser su mayor logro como alcalde —rescatar a la ciudad de un inminente colapso financiero en el 2010— ha sido socavado este año por varios fallos judiciales que echaron atrás las reducciones que su gobierno impuso a la paga y la pensión de los empleados durante la recesión. El mes pasado, el mayor fondo de pensión de la ciudad advirtió que debía casi $250 millones.

Su familia está en una racha perdedora después que su hija e hijo perdieron elecciones a la alcaldía condal y a la Comisión de Miami, respectivamente.

Y se ha mostrado inusualmente cauteloso, negándose a revelar un documento de arrendamiento o cheques cancelados que refuten lo que dice son “mentiras” reportadas por un bloguero que vive sin pagar alquiler con su esposa en un edificio de apartamentos propiedad de la familia de un importante urbanizador.

Pero si a Regalado le molestan estas cosas, él no lo demuestra. Es una persona que nunca se ha restañado las heridas mucho tiempo.

“Incluso en los peores tiempos, adoro este trabajo”, dijo. “Yo comparo estos ocho años con los ocho que fue corresponsal con [el presidente] Reagan”.

Desde la perspectiva de Regalado, el futuro se ve bien.

Acaba de ver a los electores aprobar fácilmente su iniciativa de un bono de deuda de $400 millones para el proyecto Miami Forever, que da a la ciudad casi $200 millones para combatir el aumento del nivel del mar, $100 millones para la construcción de viviendas y el fomento económico, y otros $100 millones para varios proyectos adicionales.

Tiene tres ofertas de la radio y televisión en español para tener su propio programa a partir de primeros días del año nuevo, dice.

¿Y la enorme cantidad de dinero que se debe a los sindicatos? Es una cifra exagerada que terminará en los tribunales o será negociada a la baja por el gobierno de Suárez, dice. Mientras tanto, Regalado deja al gobierno con un superávit de más de $100 millones y una base tributaria que nunca ha sido más elevada.

¿Se irá a España? Quizás. Pocos han logrado convertir más derrotas en victorias que Regalado, quien según su declaración financiera dejó el cargo con un patrimonio neto de unos $9,000, a pesar de que el cargo paga $130,000 al año en sueldo y beneficios.

“Hijos de p... yo compro mis alimentos, pago alquiler”, dice Regalado con una risa cuando se le pregunta qué hizo con el dinero. “Pago un arrendamiento. ¿Qué demonios?”

El ex alcalde siempre ha tenido un espíritu combativo, a quien el periodista cubano y comentarista político Ricardo Brown comparó con el gran Rocky Marciano. A pesar de sus diferencias con el ex jefe policial Miguel Expósito, el ex alcalde Joe Carollo y problemas por el uso de la tarjeta municipal para comprar gasolina y actividades de recaudación de fondos para fines políticos, siempre se ha vuelto a levantar.

“Sigue invicto”, dijo Brown, quien conoce a Regalado desde hace décadas. “Quizás la política es un deporte sangriento. Y si lo es, Tomás nunca se mancha la camisa”.

Brown cree que “la gente tendrá buenos recuerdos de Regalado, a quien muchos recordarán por ser un alcalde que dejó volar a la ciudad en piloto automático. El propio Regalado, quien hizo campaña por la alcaldía en el 2009 con una plataforma que proclamaba que Miami no es una metrópolis, reconoce que la ciudad llegó a convertirse en metrópolis por razones que no tuvieron nada que ver con él. Insiste en que su administración logró su meta de conservar sus vecindarios, aunque los activistas comunitarios hablan del aburguesamiento.

“Estoy contento de que seamos una metrópolis, pero todavía tenemos vecindarios protegidos. Logramos mantener un equilibrio”, dijo. “No he visto aburguesamiento en el Pequeño Haití. En Buena Vista he visto haitianos vender sus casas por un millón de dólares a urbanizadores para construir tiendas. En La Pequeña Habana no he visto gente desplazada”.

Como ocurrió con buena parte del tiempo que ocupó el cargo, el crecimiento de la ciudad durante el tiempo que fue alcalde es algo que partidarios y detractores ven de manera diferente.

“Creo que Tomás deja el cargo con un legado accidentado. Por una parte, heredó una situación financiera difícil y logró estabilizarla. Pero creo que, mirando hacia atrás, la pregunta es: ¿Fue él la causa de la estabilización o fue el auge de la construcción el motivo real de la recuperación?”, dijo Fernand Amandi, encuestador y comentarista político que trabaja y vive en Miami. “Al punto que hubo algún progreso durante los últimos ocho años, eso fue a pesar del liderazgo del alcalde Regalado, no debido a ese liderazgo”.

Sin embargo, Regalado, no se siente intimidado. Como ocurre con todos los alcaldes, el tiempo dictará su legado. Y ahora como periodista otra vez, tendrá la oportunidad de participar en dar forma a ese legado.

“No tengo nada de qué arrepentirme”, dijo.