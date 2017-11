¿Piensa salir de compras hoy? Aquí le damos algunos consejos para estacionar

Si hay algo peor que tener que lidiar con largas colas durante el fin de semana feriado por el Día de Acción de Gracias es poder encontrar un espacio donde estacionar en un centro comercial repleto.

A continuación le damos algunas sugerencias en caso de que quiera visitar algunos de los centros comerciales más populares del Condado Miami-Dade:

La aplicación MyPark le permite reservar un lugar en un estacionamiento con la ayuda de su teléfono inteligente, de modo que el espacio estará esperando por usted. El costo por dos horas es $3, y luego otros $3 por cada hora adicional. En la actualidad, hay dos malls en Miami que utilizan este servicio, el Dadeland (con 30 espacios) y The Falls (con ocho espacios).

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

En vez de tener que dar vueltas y vueltas buscando un sitio libre, vaya directamente a los estacionamientos, que por lo general tienen muchos espacios desocupados aunque hay que caminar un poco más. El estacionamiento del Dolphin Mall, localizado en el lado oeste del complejo, cerca del Turnpike de la Florida, tiene capacidad para 1,300 vehículos y cuenta con un útil panel digital que indica cuántos espacios hay disponibles en cada nivel en tiempo real.

Por su parte, Aventura Mall tiene cinco enormes estacionamientos, entre ellos una estructura de multiniveles conectada a la nueva expansión de tres niveles. Si usted compra o come en el mall Brickell City Centre, el estacionamiento es gratis durante las primeras dos horas. Entretanto, en el mall Shops at Merrick Park el estacionamiento es gratis entre las 6 p.m. y las 2 a.m., todos los días hasta finales de año.

La mayoría de las municipalidades en Miami-Dade tienen estacionamiento barato ($1 por hora) a pocas cuadras de sus lugares más concurridos. Coral Gables, por ejemplo, usa la aplicación ParkMe para indicar los espacios disponibles en tiempo real.

“Es muy fácil hallar un espacio en Dadeland o en Sawgrass si usted quiere”, dijo Todd Brosius, presidente de la compañía de parqueadores AmeriPark. “En Miami, el conductor encontrará sin mucha dificultad un espacio”.