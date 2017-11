Las estafas aumentan en la temporada navideña, siga estos consejos para no ser una víctima más

Con la temporada navideña se esparce ese espíritu de alegría, compasión y generosidad que caracteriza a la humanidad en los últimos días del calendario gregoriano. También aparecen varios grinch deseosos de arruinar las festividades y aprovecharse de la distracción de muchos.

La Policía de Miami-Dade se ha unido al Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Better Business Bureau (Buró para la Mejora de Negocios) para alertar a los habitantes del condado sobre cómo evitar ser víctimas de cualquier tipo de fraude, como parte de la llamada Semana Nacional de Seguridad Tributaria.

Las sugerencias ofrecidas en una conferencia de prensa este martes son cambios de hábitos sencillos y fáciles de aplicar en la vida cotidiana, algunas incluso han sido reiteradas en el pasado.

“Quiero sonar como un disco rayado... hay cosas que hacemos todos los días que nos hacen vulnerables ante los que cometen delitos”, advirtió el director de la Policía de Miami-Dade, Juan J. Pérez.

Una de estas estafas más frecuentes en el sur de la Florida y que más aumenta en la temporada navideña es el fraude con tarjetas de crédito, alertó Marcos Rodríguez, detective de Miami-Dade. Justo esta semana se anunció el arresto de más de una docena de personas en Miami-Dade, Orlando, West Palm Beach y Colorado Springs por su participación en una “fábrica” de tarjetas de crédito falsas con sede en Hialeah que producía 1,000 unidades diariamente.

Según el detective Rodríguez, una de las maneras más fáciles de no ser víctima de este tipo de fraude es bajarse del vehículo en las estaciones de gasolina y pagar directamente al cajero.

Sí, no es conveniente y la escala en la gasolinera demora más, pero los surtidores de gasolina son uno de los lugares preferidos de estos delincuentes para colocar los dispositivos con que roban los datos de la tarjeta que usa para pagar, y entonces las duplican. Esto ocurre porque pueden robarse la información de hasta 2,000 tarjetas de crédito antes que los descubran.

Dispositivos para robar información de tarjetas de crédito, mostrados en la sede de la Policía de Miami-Dade durante una conferencia de prensa.

Revisar que las bombas de gasolina estén debidamente cerradas y con sus respectivos candados, puede ser otra alternativa.

Otro delito de fraude que aflora en esta época es el robo de información financiera y de identidad debido al aumento de las compras en Internet para completar esa lista de regalos para Navidad.

Alejandra Castro Núñez, portavoz del IRS, recomendó a las personas asegurarse que su computadora tenga la protección adecuada, con un programa antivirus y otros de seguridad. Sugirió además no usar conexiones WiFi de lugares públicos que no sean seguras, no llevar consigo la tarjeta del Seguro Social y mantener los registros financieros bien guardados.

Otra recomendación es evitar caer en las estafas de correos electrónicos. “El IRS no contacta a los contribuyentes por teléfono o correo electrónico”, enfatizó Castro en una conferencia de prensa en la sede de la Policía de Miami-Dade en Doral.

Castro explicó que pese a ser una estafa común, ha habido una reducción de casos de robo de identidad. En el 2016 hubo una reducción de 46 por ciento en comparación con el 2015 y “este año hemos visto hasta el momento una reducción de 40 por ciento”, dijo.

Kelly Jackson, agente especial que dirige las investigaciones penales del IRS en Miami, dijo que ha habido un aumento de 400 por ciento en las denuncias de correos electrónicos tipo phishing, en que se hacen pasar por empresas u organizaciones para engañar a las personas y conseguir que les envíen información personal, de tarjetas de crédito y otros datos.

EL IRS ha recibido reportes de una reciente modalidad de los delincuentes contra las empresas. Envían un correo electrónico que parece ser de un gerente principal de la compañía a uno de los empleados de Recursos Humanos en que pide la información de los impuestos (formularios W-2) de todos los empleados.

Las representantes no ofrecieron cifras concretas sobre este delito, pero dijeron que algunas empresas han sido víctimas de este tipo de engaño.

¿Ya sabe quién le va a preparar su declaración de impuestos?

Ante la cercanía de la temporada de declaración de impuestos, la agente especial del IRS advirtió a los contribuyentes que deben escoger con mucho cuidado a la persona que les va a preparar su declaración de impuestos. Aseguró que hay preparadores fraudulentos que pueden desde usar identidades robadas para crear falsas declaraciones, hasta reclamar falsos dependientes.

Jackson sugirió no escoger preparadores que prometen mucho, que aparecen solamente durante la temporada de declaración de impuestos, que se publicitan en anuncios en las calles, que cobran dependiendo del reembolso que recibas o que te cobren cifras exorbitantes, como $500 o más.

La agente especial destacó además que los clientes son los que pagan las irregularidades cometidas por los preparadores ya sea con multas o un juicio penal.

En el 2016, el Better Business Bureau recibió 3,000 reportes de estafas con declaraciones de impuestos, con pérdidas promedio entre $300 y $600.

Por su parte, Cinthya Lavin, portavoz del Better Business Bureau, recomendó a empleados buscar su formulario W-2 en persona y no por correo postal, debido a que hay personas dedicadas a robarse los sobres para obtener la información personal.

Esta organización tiene una herramienta de Registro de Estafas en Internet para que todas las personas pueden reportar estafas por correo postal, electrónico y llamadas telefónicas, hayan perdido dinero o no.