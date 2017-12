“La Condesa” de reality show pide disculpas. Tendrá que ir ante el juez en enero

- La miembro del elenco de Real Housewives of New York City, Luann de Lesseps pidió disculpas por su comportamiento, que la llevó a ser arrestada la víspera de Navidad en Palm Beach, informó el noticiero Local 10 News.

De Lesseps, conocida como "La Condesa" en el reality show del canal Bravo, enfrenta cargos de desorden por intoxicación, resistencia al arresto con violencia, agresión a un policía y amenaza a un funcionario público.

"Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todos los que pude haber ofendido con mi comportamiento", dijo De Lesseps en Twitter horas después de su arresto. "Esta fue mi primera visita a Palm Beach desde mi boda y el estar allí desenterró sentimientos".

Según un informe de la Policía de Palm Beach, De Lesseps entró en la habitación de otros huéspedes en el Colony Hotel y se negó a irse, encerrándose en el baño.

La policía dijo que De Lesseps estaba balbuceando y "parecía estar muy ebria". La policía dijo que empujó a un oficial y se sacó las esposas mientras estaba en la parte trasera del vehículo patrullero.

"Voy a matarte", dijo De Lesseps al agente, según el informe.

De Lesseps, de 52 años, estuvo casada con el conde francés Alexandre de Lesseps entre 1993 y el 2009, lo que le otorgó el título de cortesía de "condesa".

Perdió el título cuando se casó con el presidente de SmartSource, Thomas D'Agostino, el 31 de diciembre del 2016, en Palm Beach. Anunciaron su divorcio en agosto.

D'Agostino posee una casa en el condado de Palm Beach.

De Lesseps ha aparecido en Real Housewives of New York City, que narra las tribulaciones de algunas de los adineradas socialités de la ciudad, desde su estreno en el 2008. Es una ex modelo y lanzó un single pop llamado Money Can´t Buy Class en el 2010.

Los registros judiciales muestran que De Lesseps fue liberada de la cárcel bajo su propia responsabilidad. Se le pedirá que regrese a la corte el próximo 25 de enero.