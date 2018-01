El escaño de Ros-Lehtinen se considera prohibido para algunos republicanos en el Congreso

Mantener el escaño de Ileana Ros-Lehtinen en el Congreso federal ha sido un reto para los republicanos desde que la representante miamense anunció su retiro en mayo.

Pero los últimos seis meses han sido especialmente duros.

Los republicanos no han podido atraer a candidatos de primera línea, como el vicegobernador de la Florida, Carlos López-Cantera; una candidata ya anunciada generó titulares nacionales cuando alegó que había visitado una nave espacial con alienígenas, la recaudación de fondos ha perdido fuerza y uno de los principales candidatos republicanos abandonó la carrera recientemente.

El escaño, que abarca La Pequeña Habana, la mayor parte del centro de Miami y Miami Beach, se considera prohibido para algunos republicanos en el Congreso y recaudadores de fondos que pudieran inyectar millones a una carrera competitiva, según entrevistas con altos funcionarios republicanos y donantes potenciales. Otros se muestran ligeramente más esperanzados, pero advierten que el camino republicano a la victoria es estrecho, especialmente en un entorno en que el índice de aprobación del presidente Donald Trump se mantiene bajo y los republicanos se preparan para que los demócratas arrasen en el 2018.

“Ese escaño va ahora a manos de los demócratas”, dijo Raquel Regalado, ex miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade y candidata a la alcaldía de Miami-Dade, que recientemente anunció que se retiraba de la carrera republicana para reemplazar a Ros-Lehtinen. “Creo que yo era la única moderada que hubiera podido librar esta batalla, por muchas razones. No creo que el Partido Republicano va a invertir mucho dinero en esa campaña. Están buscando un candidato moderado, pero no creo que lo van a encontrar”.

Un legislador republicano puso los ojos en blanco y suspiró cuando le preguntaron por las probabilidades republicanas en el distrito. Cinco republicanos, incluidos legisladores, personal legislativo y recaudadores de fondos quienes dijeron que no es posible ganar el escaño, pidieron no ser identificados a cambio de ofrecer su opinión con franqueza.

Ros-Lehtinen, veterana política que conoce al dedillo la situación, está haciendo su parte para mantener el escaño en manos republicanas.

“Tienen que invertir en mi distrito. No quiero que los grupos nacionales piensen que no es posible ganarlo”, dijo. “Tienen que hacer un gran esfuerzo. Se las van a tener que ver conmigo si se olvidan de mi distrito”.

Ros-Lehtinen está dispuesta a hablar con cualquier republicano que esté dispuesto a postularse al cargo. Se reunió personalmente con la periodista de televisión María Elvira Salazar en un restaurante cubano en South Miami en un esfuerzo por aumentar la competitividad en la primaria.

“El candidato adecuado puede ganar el distrito”, dijo Ros-Lehtinen. “Ella pudiera ser la candidata adecuada”.

Pero Salazar, como muchos otros nombres que se manejan en los círculos republicanos de Miami, le restó importancia a tema cuando le preguntaron si se iba a postular.

“Yo soy una reportera de noticias, yo no soy la noticia”, dijo Salazar en un correo electrónico. “Es un honor que, a lo largo de los años, los dos partidos se me hayan acercado para animarme a que me postule. Mis planes son seguir de periodista de televisión, mientras que Dios y la audiencia me lo permitan”.

Otro funcionario local destacado, Alberto Carvalho, superintendente escolar de Miami-Dade, dijo que no tiene planes de postularse al cargo, después que algunos republicanos se le acercaron en meses recientes.

Carvalho dijo que “cualquier cosa es posible” cuando le preguntaron si los republicanos pueden ganar, pero señaló que la composición demográfica y social del distrito ha cambiado a favor de los demócratas en años recientes, y que ningún republicano puede igualar la popularidad de Ros-Lehtinen.

“No hay ninguna persona como Ileana porque ella marcó muchos hitos en su carrera política”, dijo Carvalho, refiriéndose al hecho de que Ros-Lehtinen fue la primera hispana y cubanoamericana en el Congreso federal.

El distrito de Ros-Lehtinen, que se modificó en el 2015 e incluye partes de Miami, Kendall y Miami Beach, es el de mayor inclinación demócrata que ahora ocupa un republicano. Hillary Clinton derrotó a Donald Trump por más de 19 puntos porcentuales en el distrito, y en el 2016 Ros-Lehtinen enfrentó la reelección más reñida en varios años, contra un candidato fundamentalmente autofinanciado que no tenía el apoyo de los demócratas nacionales.

Regalado dijo para ganar el cargo tiene que ser un republicano con el reconocimiento suficiente como para ganar la primaria, contactos de recaudación de fondos y una postura moderada, para poder competir en las elecciones generales del 2018.

Pero Regalado dijo que ese republicano no existe, y varias fuentes republicanas no pudieron identificar a candidatos potenciales adicionales más allá de Carvalho y López-Cantera, quienes han dicho que no se postularán.

Los candidatos “en la carrera en este momento no pueden ganar el Distrito 27, ya sea Bettina [Rodríguez Aguilera] con sus alienígenas, o Bruno [Barreiro] con su apoyo a Trump. Incluso si ganaran la primaria, nunca atraerían a los electores independientes necesarios para ganar la general”, dijo Regalado, refiriéndose a la descripción que hizo Rodríguez Aguilera de una comunicación telepática con extraterrestres.

Barreiro, comisionado de Miami-Dade y el único candidato republicano que ha recaudado suficiente dinero para desarrollar una campaña, insiste en que puede ganar.

“Yo creo que todo eso que se dice viene más de los demócratas que de republicanos de verdad”, dijo Barreiro. “Yo he hablado con el NRCC [Comité Nacional Republicano Congresual] y todos los demás y van a apoyar a todos los candidatos en estos llamados escaños difíciles”.

Hasta finales de septiembre, Barreiro había recaudado $218,100, lo que lo coloca detrás de seis demócratas interesados en el escaño. Cinco de esos seis demócratas han recaudado su dinero en menos tiempo que Barreiro, quien anunció oficialmente su candidatura pocas semanas después que Ros-Lehtinen informó que se iba a retirar.

“Obviamente, mientras peor es el candidato, más dinero necesita para salir elegido”, dijo Barreiro. “No quiero aceptar esos rumores de que [un republicano] no puede ganar este escaño”.

Barreiro, quien votó por Trump, se vinculará lo más posible a la popular Ros-Lehtinen. Dijo que sus posturas son idénticas a las de Ros-Lehtinen y la representante ha dicho que apoyará a cualquiera que gane la primaria republicana al cargo.

Pero quizás eso no sea suficiente.

David Custin, asesor político de Miami quien ha trabajado con republicanos y demócratas, comparó mantener el control del Congreso con una partida nacional de ajedrez, donde cada dos años los líderes del partido intentan ganar la mayor cantidad de escaños posibles en el entorno político actual a la vez que usan efectivamente recursos limitados.

El escaño de Ros-Lehtinen, al menos por el lado republicano, pudiera usarse como un peón político.

“Si uno es republicano y fuerza a los demócratas a gastar dinero para ganar un escaño, entonces eso es positivo para los republicanos en otro estado”, dijo Custin. “Si puedes lograr que un grupo independiente gaste dinero de los demócratas en ese lugar, lo haces”.

Custin reconoció que un escaño tiene que ser marginalmente competitivo para que la estrategia funcione Si las encuestas indican que los demócratas o los republicanos tienen una buena ventaja, entonces ningún grupo independiente va a invertir dinero.

Regalado dijo que los republicanos nacionales están cometiendo un error al restar importancia a las posturas proinmigrante de los republicanos del sur de la Florida. Cualquier político, demócrata o republicano, que quiera representar a Miami, dijo, tiene que pronunciarse favorablemente sobre los dreamers, los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, e individuos que viven y trabajan en el país bajo un Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Para mí, el tema de la inmigración es muy importante, y que gente en Washington y aquí mismo no le den mucha importancia fue insultante”, dijo Regalado.